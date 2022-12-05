Омский атаман Привалов ушел с поста первого замминистра региональной безопасности

Отставка Привалова оказалась внезапной, ее причины пока не озвучиваются. В минувшую субботу глава Омского района Геннадий Долматов на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что представители Казачьего круга Сибирского войскового казачьего общества продлили полномочия казачьего генерала Привалова в качестве Войскового атамана.