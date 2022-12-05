Омский атаман Привалов ушел с поста первого замминистра региональной безопасности

На портале министерства региональной безопасности Омской области внезапно изменился состав заместителей главы ведомства. Должность первого заместителя министра, которую ранее занимал омский атаман Геннадий Привалов, оказалась вакантна.
Отставка Привалова оказалась внезапной, ее причины пока не озвучиваются. В минувшую субботу глава Омского района Геннадий Долматов на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что представители Казачьего круга Сибирского войскового казачьего общества продлили полномочия казачьего генерала Привалова в качестве Войскового атамана.
Отметим, что в октябре 2022 года произошла отставка главы министерства региональной безопасности. Вместо Андрея Кондина ведомство возглавил полковник Алексей Кубиц.