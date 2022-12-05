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В омском Минздраве рассказали о состоянии семьи после пожара

Сегодня, 06:25
Фото: 1MI
иллюстрация
Пока останутся в больнице. Минздрав Омской области рассказал о состоянии матери и ребенка, госпитализированных после страшного пожара на Кемеровской.

3 декабря случился страшный пожар, унесший жизнь 6-летнего ребенка. Замкнуло проводку.

В доме жила семья из 4 человек. Родители смогли спасти 2-летнего малыша, его госпитализировали вместе с матерью. Ранее ее состояние охарактеризовали как стабильное, а состояние ребенка — ближе к удовлетворительному.

Сейчас, как сообщили в пресс-службе Минздрава Городу55, состояние матери и ребенка удовлетворительное. Они пока останутся в стационаре, под наблюдением медиков. Семья получает всю необходимую помощь.

Напомним, что по факту пожара прокуратура Омской области организовала проверку. На место происшествия выезжал прокурор Центрального округа Владимир Голубь. 

Появились подробности о состоянии семьи, пострадавшей во время пожара в Омске
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#Дарья Зыкова#Омск#Пожары#Происшествия#Новости#Минздрав Омской области#Пожар с погибшими#Дети#Госпитализация
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