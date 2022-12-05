В омском Минздраве рассказали о состоянии семьи после пожара

3 декабря случился страшный пожар, унесший жизнь 6-летнего ребенка. Замкнуло проводку.
В доме жила семья из 4 человек. Родители смогли спасти 2-летнего малыша, его госпитализировали вместе с матерью. Ранее ее состояние охарактеризовали как стабильное, а состояние ребенка — ближе к удовлетворительному.
Сейчас, как сообщили в пресс-службе Минздрава Городу55, состояние матери и ребенка удовлетворительное. Они пока останутся в стационаре, под наблюдением медиков. Семья получает всю необходимую помощь.
Напомним, что по факту пожара прокуратура Омской области организовала проверку. На место происшествия выезжал прокурор Центрального округа Владимир Голубь.