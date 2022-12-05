Обновились данные о границе бедности для омичей и жителей других регионов

Общая сумма доходов населения в III квартале 2022 года вышла на 20,1 трлн рублей. Что больше, чем в тот же период 2021 года на 11,6%. Но также Росстат отметил, что из-за высокой инфляции за сравниваемые периоды реальные доходы граждан снизились. Разница между III кварталом этого и предыдущего года составила 14,4%. Доходы же наименее обеспеченного населения выросли в III квартале 2022 на 27,8%, но только номинально. Номинальными доходами называются начисленные деньги до вычетов.