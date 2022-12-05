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Обновились данные о границе бедности для омичей и жителей других регионов

Сегодня, 09:05
Фото: 1MI
иллюстрация
Росстат сообщил, что людей на границе бедности стало меньше. Какой доход стоит иметь омичу, чтобы не считаться малоимущим.

По данным Росстата, в III квартале 2022 года граница бедности — это 13 тыс. 688 рублей. За чертой оказались 15,3 млн человек. Это 10,5% жителей страны.

Если сравнивать с тем же III кварталом прошлого года, то доля малоимущего населения сократилась. В те же месяцы 2021 года было 16 млн человек за чертой бедности.

По сравнению со II кварталом 2022 года численность населения с доходами ниже границы бедности снизилась на 2,3 млн человек. То есть, еще несколько месяцев назад в России проживало 17,6 млн бедняков.

Росстат объяснил снижение численности малоимущего населения следующими факторами:

  • Увеличение объемов социальных выплат. За год объем их количество увеличилось на 170,4 млрд рублей, если сравнивать III кварталы.
  • Увеличение объемов оплаты труда наемных работников. Оплата труда составила в III квартале 2022 года 11,1 трлн рублей. Что больше III квартала прошлого года на 1,1 трлн рублей.
  • Адресная поддержка государства. Более 3 млн семей получили ежемесячные выплаты на 3,8 млн детей в возрасте от 3 до 7 лет по данным на 1 октября 2022 года. Сюда же посчитали новую выплату, введенную в апреле. Ее выплатили больше, чем на 5 млн детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Общая сумма доходов населения в III квартале 2022 года вышла на 20,1 трлн рублей. Что больше, чем в тот же период 2021 года на 11,6%. Но также Росстат отметил, что из-за высокой инфляции за сравниваемые периоды реальные доходы граждан снизились. Разница между III кварталом этого и предыдущего года составила 14,4%. Доходы же наименее обеспеченного населения выросли в III квартале 2022 на 27,8%, но только номинально. Номинальными доходами называются начисленные деньги до вычетов.

Напомним, недавно мы рассказывали о том, как сильно отличаются реальные доходы омичей от номинальных по данным Омскстата:

Омские зарплаты. Номинально оплата труда выросла, а реально — упала
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#Дарья Зыкова#Омск#Экономика#Новости#Омская область#Россия#Статистика#Реальные доходы#Малоимущие#Бедность#Инфляция
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