Обновились данные о границе бедности для омичей и жителей других регионов

По данным Росстата, в III квартале 2022 года граница бедности — это 13 тыс. 688 рублей. За чертой оказались 15,3 млн человек. Это 10,5% жителей страны.
Если сравнивать с тем же III кварталом прошлого года, то доля малоимущего населения сократилась. В те же месяцы 2021 года было 16 млн человек за чертой бедности.
По сравнению со II кварталом 2022 года численность населения с доходами ниже границы бедности снизилась на 2,3 млн человек. То есть, еще несколько месяцев назад в России проживало 17,6 млн бедняков.
Росстат объяснил снижение численности малоимущего населения следующими факторами:
Общая сумма доходов населения в III квартале 2022 года вышла на 20,1 трлн рублей. Что больше, чем в тот же период 2021 года на 11,6%. Но также Росстат отметил, что из-за высокой инфляции за сравниваемые периоды реальные доходы граждан снизились. Разница между III кварталом этого и предыдущего года составила 14,4%. Доходы же наименее обеспеченного населения выросли в III квартале 2022 на 27,8%, но только номинально. Номинальными доходами называются начисленные деньги до вычетов.
Напомним, недавно мы рассказывали о том, как сильно отличаются реальные доходы омичей от номинальных по данным Омскстата: