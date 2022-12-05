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Новый расчет тарифов на электроэнергию в России ввел только Кузбасс

Сегодня, 13:38
Кузбасс стал единственным регионом, где были введены новые расчеты тарифов на электричество для населения. Новая система предполагает, что за основу расчета берется объем потребления.

Такие нововведения предложила Иркутская область в целях борьбы с майнингом криптовалюты. Однако использовать их стали только на Кузбассе, передает Общественная служба новостей.

Следует отметить, что данную инициативу приняли не все регионы, а новый расчет тарифа на электричество с 1 декабря ввела только Кемеровская область. Иркутская же область, которая инициировала нововведения, не стала менять систему расчета тарифов.

Согласно новым расчетам, стоимость электроэнергии пропорциональна объему ее потребления.

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