Новый расчет тарифов на электроэнергию в России ввел только Кузбасс

Такие нововведения предложила Иркутская область в целях борьбы с майнингом криптовалюты. Однако использовать их стали только на Кузбассе, передает Общественная служба новостей.
Следует отметить, что данную инициативу приняли не все регионы, а новый расчет тарифа на электричество с 1 декабря ввела только Кемеровская область. Иркутская же область, которая инициировала нововведения, не стала менять систему расчета тарифов.
Согласно новым расчетам, стоимость электроэнергии пропорциональна объему ее потребления.