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Макрон сообщил о «трещине» в отношениях США и ЕС из-за цен на энергоносители

Сегодня, 09:25
Жителям государств ЕС очень дорого обходятся энергоносители, поставляемые Соединенными Штатами. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон акцентировал внимание на том, что это крайне негативно отражается на взаимоотношениях европейских стран и на их конкурентоспособности, пишет Общественная служба новостей.

Французский лидер заявил, что Америка поставляет нефть и природный газ, а Европа сырье покупает. Если детально рассмотреть текущую ситуацию, то промышленные предприятия и домохозяйства Европы покупают энергоносители по разным ценам, подчеркнул Макрон.

Политик указал на возникновение «разрыва», влияющего на покупательскую способность европейцев.

«Мы в полной мере вместе участвуем в этой войне во имя одних и тех же принципов, - заявил Макрон. - Но цена этой войны не одинакова по обе стороны Атлантического океана».

Президент Франции также выразил мнение о том, что крайне негативными будут последствия закона об инфляции и климате, предусматривающего получение субсидий компаниями из Соединенных Штатов. 

 

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