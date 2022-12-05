Макрон сообщил о «трещине» в отношениях США и ЕС из-за цен на энергоносители

Макрон акцентировал внимание на том, что это крайне негативно отражается на взаимоотношениях европейских стран и на их конкурентоспособности, пишет Общественная служба новостей.
Французский лидер заявил, что Америка поставляет нефть и природный газ, а Европа сырье покупает. Если детально рассмотреть текущую ситуацию, то промышленные предприятия и домохозяйства Европы покупают энергоносители по разным ценам, подчеркнул Макрон.
Политик указал на возникновение «разрыва», влияющего на покупательскую способность европейцев.
«Мы в полной мере вместе участвуем в этой войне во имя одних и тех же принципов, - заявил Макрон. - Но цена этой войны не одинакова по обе стороны Атлантического океана».
Президент Франции также выразил мнение о том, что крайне негативными будут последствия закона об инфляции и климате, предусматривающего получение субсидий компаниями из Соединенных Штатов.