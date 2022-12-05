Лебеди не замерзли, просто спят. Омичей попросили не трогать птиц

В ведомстве рассказали, что трогать лебедей не нужно. Птицы могут задерживаться в регионе до ледостава, а некоторые и вовсе остаются на полыньях. Лебеди хорошо переносят холод, прекрасно понимают, когда нужно улетать в места поудобнее и посытнее, могут подолгу сидеть неподвижно. Лапы не перемерзают, потому что в них только минимум кровеносных сосудов, также сидеть на льду помогает плотное оперение и приличная жировая прослойка.