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Лебеди не замерзли, просто спят. Омичей попросили не трогать птиц

Сегодня, 03:52
Фото: Молчанова Марина / Управление по охране животных Омской области

Омичей попросили не кормить лебедей хлебом и не доставать из замерзающих водоемов

Омичам напомнили о штрафах за изъятие диких птиц из природы. Также напомнили, что хлебом лебедей кормить нельзя.

Пресс-служба управления по охране животного мира Омской области сообщила, что к ним ежегодно поступают жалобы на замерзающих в Омской области лебедей.

В ведомстве рассказали, что трогать лебедей не нужно. Птицы могут задерживаться в регионе до ледостава, а некоторые и вовсе остаются на полыньях. Лебеди хорошо переносят холод, прекрасно понимают, когда нужно улетать в места поудобнее и посытнее, могут подолгу сидеть неподвижно. Лапы не перемерзают, потому что в них только минимум кровеносных сосудов, также сидеть на льду помогает плотное оперение и приличная жировая прослойка.

«Если птица сидит на льду или на берегу, поджав под себя лапы, — она просто экономит энергию. Со стороны может показаться, что птица вмерзла в лед, однако это ее типичное поведение в минусовую температуру», — объяснили в ведомстве.

Также напомнили, что не стоит подкармливать птиц. В естественный рацион лебедей не входит хлеб, сахар, соль и приправы. От неправильной подкормки птицы начинают болеть и со временем погибают. У них нет ферментов для правильной переработки хлеба в ЖКТ. Если у лебедя закончится пропитание, он улетит в другое место. Не нужно забирать его, «отогревать» или прорубать полынью побольше.

Изъятие диких животных из природы запрещено и может повлечь уголовную или административную ответственность. За каждого изъятого из природы лебедя придется заплатить штраф больше 6,5 тыс. рублей.

#Природа#Дарья Зыкова#Омск#Город#Новости#Омская область#Минприроды#Птица#Холод
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