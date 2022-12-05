Котельный завод с Алтая решил обанкротить омскую «Тепловую компанию»

Новости о возможном банкротстве «Тепловой компании» появляются регулярно. Только осенью прошлого года о своем намерении обанкротить «Тепловую компанию» заявляли ООО «Евронасосы», компания «Альком» и ООО ИСК «Антей». В ноябре 2022-го в этом списке появились ООО «Автономные системы» и ООО «Басати Лоджистикс». Учитывая, что после падения в кипяток 12-летней девочки в офисе ТК 23 ноября прошел обыск, можно сказать, что компания переживает не самые лучшие времена.