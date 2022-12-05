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Котельный завод с Алтая решил обанкротить омскую «Тепловую компанию»

Сегодня, 06:46
Фото: Photobank Ura Media / Город55
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Причина обращения в суд — старый долг.

Муниципальному предприятию Омска «Тепловая компания» по-прежнему угрожает банкротство. На этот раз общество с ограниченной ответственностью «Котельный завод «Промкотлоснаб» опубликовало уведомление о намерении обратиться в Арбитражный суд Омской области с требованием признать «Тепловую компанию» несостоятельным должником. Основанием для этого в ООО назвали свой статус «конкурсного кредитора» компании.

Компания «Промкотлоснаб» зарегистрирована в Барнауле. Она занимается производством радиаторов и котлов центрального отопления, ее доходы за прошлый год составили 760 млн рублей.

Новости о возможном банкротстве «Тепловой компании» появляются регулярно. Только осенью прошлого года о своем намерении обанкротить «Тепловую компанию» заявляли ООО «Евронасосы», компания «Альком» и ООО ИСК «Антей». В ноябре 2022-го в этом списке появились ООО «Автономные системы» и ООО «Басати Лоджистикс». Учитывая, что после падения в кипяток 12-летней девочки в офисе ТК 23 ноября прошел обыск, можно сказать, что компания переживает не самые лучшие времена.

Появились подробности о состоянии 12-летней девочки, упавшей в кипяток в Омске
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#Николай Эйхвальд#Экономика#Новости#Тепловая компания
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