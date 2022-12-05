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Как отечественные аграрии обходятся без импорта и бьют рекорды урожайности

Сегодня, 10:18
Россия кормит весь мир. Наша страна - мировой лидер по экспорту зерна. Так было во времена Российской Империи, Советского Союза и сейчас. Можно уверенно сказать, что вся планета ест российский хлеб.

Еще 20-30 лет назад мы везли зерно из-за рубежа, а теперь ежегодно получаем миллиарды долларов от поставок продовольствия.  В нашем проекте «Делаем в России» рассказываем, насколько и за счет чего успешно удалось заменить импортную аграрную продукцию отечественной. 

В 2020 году посевная площадь зерновых культур увеличилась почти на полторы тысячи гектаров, что позволило собрать почти 130 миллионов тонн зерна. И это стало вторым результатом в истории страны, после рекордного урожая 2017 года - 135 миллионов тонн. 

Российское значит лучшее

В 2020 году общий объем производства муки из зерновых культур составил более 9 млн тонн. На пшеничную муку всех сортов пришлось 92% всех объемов, это около 8,5 млн тонн. При этом отечественный продукт, как правило, всегда высокого качества, что подтверждают лабораторные исследования и проверки Роспотребнадзора.

"Россия всегда была самодостаточной по зерновым культурам, поэтому качество нашей продукции хорошее, стабильное, соответствует всем требованиям безопасности", - комментирует начальник отдела надзора по гигиене и питанию Роспотребнадзора по Московской области Надежда Краева. 

Представительница службы пояснила, что импортируются в основном нехарактерные для нашего агропрома товары, главным образом рисовая мука и различные безглютеновые продукты. 

Последние производятся и в России, и Роспотребнадзор рекомендует употреблять именно отечественное тем людям, что страдают непереносимостью глютена (целиакией). Производство такой пищи на наших заводах строго контролируется ведомством, чтобы исключить вероятность попадания глютеносодержащих следов. А вот импортная продукция от подобного риска не застрахована.

Традиции качества

Сегодня мука высшего качества производится в том числе в Тамбовской области, на комбинате хлебопродуктов. Репутацию надежного производителя высококачественной муки на рынке предприятие держит уже долгие годы. 

- Комбинат был открыт в 1975 году как крупяной завод. Только в 2005 году началось производство муки. Сейчас мы перерабатываем за сутки 1200 тонн зерна, - рассказал директор подразделения Дмитрий Бычков. 

Он отметил, что сейчас завод строит новую мельницу, которая позволит к концу этого года обеспечить переработку 1850 тонн зерна в сутки. 

- Зерно поступает, как правило, из Тамбовской области, и сначала его отправляют на пробоотборник, откуда оно направляется в лабораторию, где проводится полный анализ, определяя его качество и возможность к использованию, - пояснил руководитель предприятия.

Предприятие на текущий момент в сутки принимает до 5 тысяч тонн зерна. Более 100 машин в сутки проходят анализ по физико-химическим показателям на соответствие ГОСТу. 

- Помольные партии формируются для каждого клиента индивидуально. Потому что у каждого из них своя специфика, свое производство и своя продукция. Например, на пельмени нельзя отдать муку для хлебобулочных изделий и наоборот, - рассказали сотрудники комбината съемочной группе проекта "Сделано в России"  

Кукуруза становится настоящей царицей полей  

В советские годы выращивание кукурузы в какой-то момент стало предметом для шуток и анекдотов. В народе эта культура стала прочно ассоциироваться с временами Никиты Хрущева. Но анекдоты остались в прошлом, а в настоящем в России в конце 2021 года было собрано около 14 миллионов тонн кукурузы. А уже в этом году объем производства достигает почти 16 миллионов тонн благодаря тому, что с применением агротехнологий достигается максимальная отдача с каждого гектара. И несмотря на то, что на эту культуру приходится только 10%  производства зерна, 2022 год имеет все шансы стать именно «годом кукурузы».

Площадь посева кукурузы составила в этом году почти 3 миллиона гектаров, что, для сравнения, втрое превышает по размеру остров Кипр. 

Лидером по производству "царицы полей" в России неизменно остается Краснодарский край. Ежегодно с полей собирается около 22 миллионов тонн кукурузы.

Россия не только сохраняет лидерство по производству зерна, но и год от года развивает эту отрасль. Аграрии не только ставят рекорды по сбору урожая, но и совершенствуют технологии, работают с новыми культурами. Наши сельхозпроизводители увеличивают объём продукции и держат стабильно высокое качество зерна, и готовы кормить не только всю Россию, но и многие страны мира.

 

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