Как отечественные аграрии обходятся без импорта и бьют рекорды урожайности

В советские годы выращивание кукурузы в какой-то момент стало предметом для шуток и анекдотов. В народе эта культура стала прочно ассоциироваться с временами Никиты Хрущева. Но анекдоты остались в прошлом, а в настоящем в России в конце 2021 года было собрано около 14 миллионов тонн кукурузы. А уже в этом году объем производства достигает почти 16 миллионов тонн благодаря тому, что с применением агротехнологий достигается максимальная отдача с каждого гектара. И несмотря на то, что на эту культуру приходится только 10% производства зерна, 2022 год имеет все шансы стать именно «годом кукурузы».