Бывший сотрудник Белого дома обвинил правительство США в том, что специальную операцию России на Украине оно превратило в масштабный конфликт, став его участником. По словам Робертса, пропаганда Вашингтона «породила симпатию» к киевскому режиму и обусловила ненависть к руководству России. Пол Крэйг Робертс выразил убежденность в том, что вера в победу над Россией воспрепятствует «реалистичным переговорам» и станет поводом для новых провокаций, а они, по мнению политика, рано или поздно перейдут «красную черту», которую игнорировать нельзя.