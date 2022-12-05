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Из-за предложения обстреливать Россию Латвию обвинили в прислуживании США

Сегодня, 12:48
Фото: piqsels.com
В МИД Латвии предложили дать Украине разрешение обстреливать аэродромы на территории России, поскольку так захотели в США, и поэтому прибалтийская страна — американская марионетка. Такое заявление сделал бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крэйг Робертс.

Пол Крэйг Робертс подчеркнул, что несмотря на военную помощь, которая оценивается в несколько миллиардов, США формально отказываются поставлять дальнобойные системы Украине. Однако Латвия, считает Робертс, не могла сделать соответствующее предложение, не получив приказ из Белого дома. Робертс назвал Латвию марионеткой в руках правительства США, а также сравнил конфликт на Украине с вьетнамским конфликтом, пишет 360tv.ru.

Бывший сотрудник Белого дома обвинил правительство США в том, что специальную операцию России на Украине оно превратило в масштабный конфликт, став его участником. По словам Робертса, пропаганда Вашингтона «породила симпатию» к киевскому режиму и обусловила ненависть к руководству России. Пол Крэйг Робертс выразил убежденность в том, что вера в победу над Россией воспрепятствует «реалистичным переговорам» и станет поводом для новых провокаций, а они, по мнению политика, рано или поздно перейдут «красную черту», которую игнорировать нельзя. 

#В мире#Политика
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