Пол Крэйг Робертс подчеркнул, что несмотря на военную помощь, которая оценивается в несколько миллиардов, США формально отказываются поставлять дальнобойные системы Украине. Однако Латвия, считает Робертс, не могла сделать соответствующее предложение, не получив приказ из Белого дома. Робертс назвал Латвию марионеткой в руках правительства США, а также сравнил конфликт на Украине с вьетнамским конфликтом, пишет 360tv.ru.
Бывший сотрудник Белого дома обвинил правительство США в том, что специальную операцию России на Украине оно превратило в масштабный конфликт, став его участником. По словам Робертса, пропаганда Вашингтона «породила симпатию» к киевскому режиму и обусловила ненависть к руководству России. Пол Крэйг Робертс выразил убежденность в том, что вера в победу над Россией воспрепятствует «реалистичным переговорам» и станет поводом для новых провокаций, а они, по мнению политика, рано или поздно перейдут «красную черту», которую игнорировать нельзя.