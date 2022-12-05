И снова карантин. В Омской области обнаружили опасный вирус у енотовидной собаки

По данным исследования БУ ОО «Омская областная ветеринарная лаборатория», в селе Розовка Омского района выявлен новый очаг бешенства. На этот раз вирус обнаружили у енотовидной собаки.
В связи с этим населенный пункт объявили неблагополучным и ввели карантин.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на ликвидацию бешенства. Ситуация находятся под контролем Россельхознадзора.
Напомним, что это не первый случай заражения вирусом. В 2022 году на территории Омской области обнаружили еще пять очагов бешенства, зараженными животными в основном являлись собаки и крупный рогатый скот.