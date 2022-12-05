Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

И снова карантин. В Омской области обнаружили опасный вирус у енотовидной собаки

Сегодня, 09:40
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области выявили бешенство у енотовидной собаки

В связи с этим в селе Розовка Омского района введен карантин.

По данным исследования БУ ОО «Омская областная ветеринарная лаборатория», в селе Розовка Омского района выявлен новый очаг бешенства. На этот раз вирус обнаружили у енотовидной собаки.

В связи с этим населенный пункт объявили неблагополучным и ввели карантин.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на ликвидацию бешенства. Ситуация находятся под контролем Россельхознадзора.

Напомним, что это не первый случай заражения вирусом. В 2022 году на территории Омской области обнаружили еще пять очагов бешенства, зараженными животными в основном являлись собаки и крупный рогатый скот.

Обстановка настораживает. В Омской области снова выявили бешенство
Узнать подробнее
В Омской области нашли животное, зараженное смертельно опасным для человека вирусом
Узнать подробнее
#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омская область#Омский район#Бешенство#Каратин#Енотовидная собака
Подпишитесь
«Депутатская масленица»: что думают омские парламентарии о жизни без деклараций
Сегодня, 06:33
Военный ИЛ-76 три часа кружил над пригородом Омска из-за неубранных шасси
Сегодня, 08:14
«Остался Верховный суд»: Омский эколог Костарев — о кассации по Дендросаду
Сегодня, 08:08
Лучший звездопад в году. Омичам доведется увидеть метеоритный дождь
Сегодня, 03:16
В Омской области обнаружили нехватку рабочих на производствах
Сегодня, 08:58
В Омске внезапно перенесли пресс-конференцию губернатора Буркова
Сегодня, 11:50