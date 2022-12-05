ДТП со смертельным исходом. В Омской области перевернулась «Нива»

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о страшном ДТП в Тарском районе. 4 декабря в 14:40 в дежурную часть поступило сообщение о происшествии с пострадавшими на дороге Омск-Тара, в районе 280 километра.
Сотрудники полиции установили на месте происшествия, что 57-летний водитель Chevrolet Niva на пути в Омск не справился с управлением, съехал в кювет, и машина опрокинулась.
Водитель скончался на месте, а 59-летнего пассажира доставили в больницу, откуда он был отпущен после осмотра. На данный момент полицией устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, что совсем недавно на трассе в Омской области произошло другое трагичное ДТП, на этот раз — из-за обгона: