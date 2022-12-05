Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

ДТП со смертельным исходом. В Омской области перевернулась «Нива»

Сегодня, 04:34
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области водитель не выжил после съезда в кювет

Водитель не справился с управлением на трассе в Омской области. Пассажир уцелел.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о страшном ДТП в Тарском районе. 4 декабря в 14:40 в дежурную часть поступило сообщение о происшествии с пострадавшими на дороге Омск-Тара, в районе 280 километра.  

Сотрудники полиции установили на месте происшествия, что 57-летний водитель Chevrolet Niva на пути в Омск не справился с управлением, съехал в кювет, и машина опрокинулась.

Водитель скончался на месте, а 59-летнего пассажира доставили в больницу, откуда он был отпущен после осмотра. На данный момент полицией устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Фото: Пресс-служба УМВД Омской области

Напомним, что совсем недавно на трассе в Омской области произошло другое трагичное ДТП, на этот раз — из-за обгона:

Смертельное ДТП. В результате аварии на омской трассе погиб мужчина
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#ДТП#Происшествия#Новости#Омская область#Тарский район#Водитель#Смерть человека#ДТП с погибшим#Трасса
Подпишитесь
«Депутатская масленица»: что думают омские парламентарии о жизни без деклараций
Сегодня, 06:33
«Глаза на лоб лезут». В Омске выявлены превышения сразу трех вредных веществ
Вчера, 08:58
Важно. Дошли до кассации, но без результата. Омичам не удалось отстоять Дендросад в суде
Сегодня, 07:14
Лучший звездопад в году. Омичам доведется увидеть метеоритный дождь
Сегодня, 03:16
Лебеди не замерзли, просто спят. Омичей попросили не трогать птиц
Сегодня, 03:52
Омский атаман Привалов ушел с поста первого замминистра региональной безопасности
Сегодня, 06:53