Дошли до кассации, но без результата. Омичам не удалось отстоять Дендросад в суде

В пресс-службе Омского областного суда объявили об итогах рассмотрения дела по обращению инициативной группы омичей, в том числе омского эколога Сергея Костарева. Кассационный суд в Кемерово окончательно признал, что территорию Дендросада разделили законно.
В суде омичи ссылались на нарушения правил проведения оценки воздействия на окружающую среду, требований к материалам оценки, на основании которых проведена увеличить негативное воздействие на сложившуюся экосистему в особо охраняемой природной территории. Этот факт нарушает права истцов на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья.
24 мая 2022 года Куйбышевский районный суд Омска отказал в удовлетворении требований омичей, но омичи обжаловали это решение. Судебная коллегия по административным делам Омского областного суда согласилась, что государственная экологическую экспертизу провели объективно, а выводы экспертного заключения полностью соответствуют заданию.
«С целью сохранения объектов растительного, животного мира, водных объектов и ландшафтов на территории заявленного природного рекреационного комплекса, даны соответствующие рекомендации по режиму использования данной территории, позволяющие решить задачу охраны комплекса», — сообщили в пресс-службе Омского областного суда.
В Восьмом кассационном суде общей юрисдикции апелляционное определение и решение районного суда оставлены в силе, отметили в суде.
Напомним, на землях между двумя частями Дендросада запланировано коммерческое строительство: участки там принадлежат бизнесмену Павлу Оркишу, который собирается желание возвести термальный центр. Для этого потребуется изменение категории земли, которая сейчас находится в зоне рекреации.