Дошли до кассации, но без результата. Омичам не удалось отстоять Дендросад в суде

В суде омичи ссылались на нарушения правил проведения оценки воздействия на окружающую среду, требований к материалам оценки, на основании которых проведена увеличить негативное воздействие на сложившуюся экосистему в особо охраняемой природной территории. Этот факт нарушает права истцов на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья.