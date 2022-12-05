Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Дошли до кассации, но без результата. Омичам не удалось отстоять Дендросад в суде

Сегодня, 07:14
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичам окончательно отказали в сохранении целостности Дендросада

Кассационный суд поддержал позицию омских судов в деле о рекреационном комплексе «Старозагородный».

В пресс-службе Омского областного суда объявили об итогах рассмотрения дела по обращению инициативной группы омичей, в том числе омского эколога Сергея Костарева. Кассационный суд в Кемерово окончательно признал, что территорию Дендросада разделили законно.

В суде омичи ссылались на нарушения правил проведения оценки воздействия на окружающую среду, требований к материалам оценки, на основании которых проведена увеличить негативное воздействие на сложившуюся экосистему в особо охраняемой природной территории. Этот факт нарушает права истцов на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья.

24 мая 2022 года Куйбышевский районный суд Омска отказал в удовлетворении требований омичей, но омичи обжаловали это решение. Судебная коллегия по административным делам Омского областного суда согласилась, что государственная экологическую экспертизу провели объективно, а выводы экспертного заключения полностью соответствуют заданию.

«С целью сохранения объектов растительного, животного мира, водных объектов и ландшафтов на территории заявленного природного рекреационного комплекса, даны соответствующие рекомендации по режиму использования данной территории, позволяющие решить задачу охраны комплекса», — сообщили в пресс-службе Омского областного суда.

В Восьмом кассационном суде общей юрисдикции апелляционное определение и решение районного суда оставлены в силе, отметили в суде.

Напомним, на землях между двумя частями Дендросада запланировано коммерческое строительство: участки там принадлежат бизнесмену Павлу Оркишу, который собирается желание возвести термальный центр. Для этого потребуется изменение категории земли, которая сейчас находится в зоне рекреации.

Омский суд отказал в предварительной защите Дендросада по иску активистов и экологов
Узнать подробнее
#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Дендросад#Суд#Вырубка#Сергей Костарев
Подпишитесь
«Депутатская масленица»: что думают омские парламентарии о жизни без деклараций
Сегодня, 06:33
«Глаза на лоб лезут». В Омске выявлены превышения сразу трех вредных веществ
Вчера, 08:58
Лучший звездопад в году. Омичам доведется увидеть метеоритный дождь
Сегодня, 03:16
Лебеди не замерзли, просто спят. Омичей попросили не трогать птиц
Сегодня, 03:52
Омский атаман Привалов ушел с поста первого замминистра региональной безопасности
Сегодня, 06:53