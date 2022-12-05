Дефолт 1998 года: кризис, который оздоровил экономику

Кроме того, оказались разорваны производственные цепочки. В советское время завод в России для выпуска мог получать сырье из Узбекистана, электронику из Прибалтики, а двигатели с Украины. У каждого крупного предприятия были десятки и сотни заводов - "смежников" по всему Союзу. Теперь все они оказались разбросаны по разным государствам с таможнями, пошлинами и прочими атрибутами независимости. Производство останавливалось или становилось невыгодным, предприятия закрывались тысячами, соответственно терялись налоговые поступления.