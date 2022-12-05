Дефолт 1998 года: кризис, который оздоровил экономику

Несмотря на последствия, дефолт все же позволил оздоровить финансовую систему и дать новое дыхание отечественной промышленности.
Причины кризиса
Экономический кризис 1998 года в России – один из самых тяжелых в истории страны.
17 августа 1998 года Правительство России и Центральный банк объявили о техническом дефолте по основным видам государственных ценных бумаг. Впервые в мировой истории государство объявило дефолт по внутреннему долгу, номинированному в национальной валюте.
Кризис был обусловлен несколькими обстоятельствами. Россия накопила огромный государственный долг плюс оставались советские долги. Ведь в 1980-е годы усилиями США, оказавших давление на арабские страны, рухнула цена на нефть, резко сократились валютные поступления СССР, руководство страны пыталось наладить экономику, постоянно одалживая огромные суммы за рубежом. Внешний долг вырос с 10 млрд в 1985 г. до 52 млрд долларов в 1991 году, а золотой запас уменьшился в 10 раз.
После распада СССР экономические реформы не спасли, а скорее усугубили ситуацию. На фоне всеобщего хаоса почти вся прибыль от экспорта ресурсов уходила в карман узкой группе лиц, гревших руки на приватизации. Налоги не платились с помощью многочисленных уловок - так, знаменитый ЮКОС по документам продавал не нефть, а "скважинную жидкость". Гиганты советской промышленности на залоговых аукционах продавались государством за смешные деньги, причем зачастую еще и взятых в кредит у самого государства.
Кроме того, оказались разорваны производственные цепочки. В советское время завод в России для выпуска мог получать сырье из Узбекистана, электронику из Прибалтики, а двигатели с Украины. У каждого крупного предприятия были десятки и сотни заводов - "смежников" по всему Союзу. Теперь все они оказались разбросаны по разным государствам с таможнями, пошлинами и прочими атрибутами независимости. Производство останавливалось или становилось невыгодным, предприятия закрывались тысячами, соответственно терялись налоговые поступления.
По сути, в тот период Россия жила от кредита до кредита, щедро выдаваемых Западом, да зарабатывала какие-то крохи на ресурсах. Бюджет огромной страны был меньше, чем бюджет одного Нью-Йорка.
Но резкое падение цен на нефть, газ, металлы в середине 90-х оставили Россию и без этих денег. А кризис в Юго-Восточной Азии отбил у инвесторов охоту вкладываться в страны с нестабильной экономикой, к которым относилась и Россия образца 90-х. А главной причиной оказались невиданные по размахам спекуляции с государственными краткосрочными обязательствами (ГКО).
МММ в государственном масштабе
Нарастал огромный дефицит бюджета - Госдума под контролем коммунистов наращивала расходы в политических целях, которые не покрывались поступлениями в казну. Для латания дыр в бюджете правительство выпустило государственные краткосрочные облигации (ГКО), и установило по ним выгодный процент, привлекающий инвесторов. Те охотно покупали ценные бумаги и быстро получали хорошую прибыль. За счет продажи новых облигаций производились выплаты по предыдущим - классическая финансовая пирамида.
ГКО шли нарасхват - ведь их доходность непосредственно перед кризисом достигала 140% годовых. Взяв кредит в западных банках под низкий процент и на эти средства приобретая облигации, биржевые спекулянты делали огромные состояния. Это было гораздо выгоднее, чем вкладываться в реальный сектор экономики - строить производства или развивать торговлю.
Когда стало понятно, что денег от продажи ГКО не хватает для выплат их владельцам, была сделана фатальная ошибка - облигации разрешили покупать иностранцам и сняли ограничения на вывоз капитала. Одновременно сыграл свою роль завышенный курс рубля. Правительство, пытаясь справиться с инфляцией, искусственно удерживало его за счет т.н. "интервенций" - постоянной продажи валюты из резервов страны, что значительно истощило финансовые запасы.
Таким образом, иностранцы зарабатывали на нехитрой схеме - покупали ГКО, которые первоначально не были столь привлекательными, на рынке по цене вполовину дешевле, а затем получали выплаты по полному номиналу. Полученные рубли выгодно конвертировались в валюту и выводились за рубеж. Общая сумма платежей государства в пользу нерезидентов приближалась к 10 млрд долларов в год. Когда валюты в стране не осталось, крах пирамиды ГКО стал неизбежным.
Внутренний долг в стране к августу 1998-го достиг 200 миллиардов долларов, и произошел реальный дефолт. Правительство было вынуждено объявить о приостановке выплат по ГКО.
Рубль в свободном плавании
Одновременно с этим Центробанк отказался от искусственного удержания рубля. Курс рубля стал плавающим и сразу упал по отношению к доллару в полтора раза. Когда в обменниках исчезла валюта, рубль обесценился в три раза и продолжал «терять в весе». К концу года доллар стоил 21 рубль.
Вместе с долларом взлетели и привязанные к его курсу цены на импортные товары. Их в это время в магазинах – подавляющее большинство. За четыре месяца цены на продукты повысились на 63%, на непродовольственные товары на 85%. А отдельные виды импортных товаров подорожали на 400%.
Удар по экономике
Практически сразу после объявления дефолта правительство и руководство Центробанка ушли в отставку. Люди, только оправившиеся от прошлых кризисов, снова лишились почти всех своих сбережений. Ряд крупных банков объявил о банкротстве, их вкладчики потеряли свои деньги. Упал уровень жизни населения. Разорилось много малых предприятий. Резко возросло количество безработных. А вообще, по оценке Московского банковского союза, общие потери российской экономики от августовского кризиса составили 96 млрд долларов. Для сравнения, доходы бюджета страны в 1998 году равнялись 302,4 млрд рублей, или около 15 млрд долларов.
В результате кризиса было подорвано доверие населения и иностранных инвесторов к российским банкам и финансовым обязательствам государства, а также к национальной валюте.
Стимул к развитию производства
Несмотря на такие разрушительные последствия экономика страны сумела вернуться к росту буквально через полгода – заработали рыночные механизмы. Курс рубля почти полностью стал формироваться рынком. Хотя до укрепления национальной валюты было еще далеко. Рубль перестало «штормить» только к 2003 году.
Из-за дешевого рубля многие западные товары стало выгодно производить в нашей стране. Ряд известных компаний: «Филип Моррис», «ИКЕА», «Рено», «Марс» и другие – открыл свои заводы в России.
Это послужило отправной точкой для развития отечественного производства. Российская продукция стала конкурентоспособной на международном рынке. Да и жителей страны больше не нужно было агитировать покупать российские товары. Они оказались намного доступнее импортных по цене и вполне приличного качества. Отечественные производители взбодрились, стали наращивать мощности и заполнять своей продукцией прилавки в магазинах.
Оживился российский автопром. Вместо подержанных иномарок, неподъемных по стоимости, жители страны стали отдавать предпочтение новым отечественным машинам. Автомобили стали доступнее, и к концу 1998 года на тысячу человек приходилось 120 автомобилей.
Плюсы кризиса
Экономический кризис 1998 года стал не только испытанием экономики и проверкой ее на прочность. Он был необходим для избавления страны от неработающих инструментов и запуска новых механизмов
– Экономика начала отходить от сырьевой модели.
– Началось развитие отраслей экономики, которые до финансового кризиса замещались импортом.
– Курс рубля почти полностью стал формироваться рынком.
– Российская продукция стала конкурентоспособной на международном рынке за счет низкой цены в валюте.
– Увеличился экспорт российских товаров.
– Инвестиции в российскую экономику стали привлекательными для иностранных производителей.
– Значительно повысилась бюджетная дисциплина внутри страны: дефицит снизился, а нехватку средств в казне перестали покрывать за счет крупных займов.
Экономика молодой России стала более независимой, инвестиции - привлекательными, а такой крепкий фундамент обеспечил целое десятилетие дальнейшего процветания. В качестве страховки от угрозы краха был создан Стабилизационный фонд. В него шли дополнительные доходы от роста цен на нефть, этими средствами пользовались, когда на экономику негативно влияла конъюнктура на международных рынка.