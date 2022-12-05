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Борьба за выживание других. Омские медики выезжали больше 1000 раз за сутки

Сегодня, 07:14
Фото: 1MI
иллюстрация

Минувшая неделя для омской «скорой» проходила в жестоком темпе

Омский Минздрав опубликовал информацию о работе бригад скорой помощи за прошедшую неделю.

Пресс-служба омского Минздрава сообщила о цифрах минувшей недели. В среднем бригады добирались до омичей за 18 минут. В городе работало 87 бригад городской «скорой». Еще 55 бригад выезжали от центральных районных больниц. Они приезжали к пациентам в среднем за 13 минут, что на 5 минут быстрее среднего по городу. Вызывали каждую бригаду около 19 раз в сутки. Всего омские медики выезжали более тысячи раз каждый день. Неделя выдалась насыщенная.

З9 раз медики выезжали на ДТП, 65 раз — на пожары. На омских дорогах за неделю пострадало 40 человек, а от огня — 8.

10 человек были доставлены силами санитарной авиации. Их транспортировали в онкодиспансер, инфекционную больницу, ОКБ, БСМП-1 И ОДКБ.

Напомним, что одним из 65 пожаров стал тот, который унес жизнь маленького омича:

В результате жуткого пожара в Омске погиб ребенок
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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Новости#Статистика#Скорая помощь#Вертолётная авиация#Медики
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