Борьба за выживание других. Омские медики выезжали больше 1000 раз за сутки

Пресс-служба омского Минздрава сообщила о цифрах минувшей недели. В среднем бригады добирались до омичей за 18 минут. В городе работало 87 бригад городской «скорой». Еще 55 бригад выезжали от центральных районных больниц. Они приезжали к пациентам в среднем за 13 минут, что на 5 минут быстрее среднего по городу. Вызывали каждую бригаду около 19 раз в сутки. Всего омские медики выезжали более тысячи раз каждый день. Неделя выдалась насыщенная.