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Бизнесмен из Казахстана попал в изолятор из-за смертельного ДТП в Омской области

Сегодня, 08:46
Фото: УГИБДД по Омской области
В результате аварии погиб 40-летний житель Исилькульского района.

Городу55 стали известны подробности смертельного ДТП на трассе Челябинск — Новосибирск, где в субботу, 3 декабря, погиб 40-летний мужчина.

Напомним, по данным региональной Госавтоинспекции 44-летний мужчина за рулем Toyota Land Cruiser, совершая обгон, выехал на встречную полосу и на скорости столкнулся с «ВАЗ-2106», который собирался поворачивать налево.

В результате сильного удара отечественный автомобиль превратился в груду искореженного металла, а его водитель, — житель поселка Боевой Исилькульского района, от травм погиб на месте.

Как стало известно Городу55, потенциальным виновником этой аварии является предприниматель из Казахстана, который специализируется на производстве мебели. В данный момент мужчина находится в Изоляторе временного содержания.

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