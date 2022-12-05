Бизнесмен из Казахстана попал в изолятор из-за смертельного ДТП в Омской области

Городу55 стали известны подробности смертельного ДТП на трассе Челябинск — Новосибирск, где в субботу, 3 декабря, погиб 40-летний мужчина.
Напомним, по данным региональной Госавтоинспекции 44-летний мужчина за рулем Toyota Land Cruiser, совершая обгон, выехал на встречную полосу и на скорости столкнулся с «ВАЗ-2106», который собирался поворачивать налево.
В результате сильного удара отечественный автомобиль превратился в груду искореженного металла, а его водитель, — житель поселка Боевой Исилькульского района, от травм погиб на месте.
Как стало известно Городу55, потенциальным виновником этой аварии является предприниматель из Казахстана, который специализируется на производстве мебели. В данный момент мужчина находится в Изоляторе временного содержания.