Артист Лепс стал участником драки возле петербургского бара

По словам адвоката оппонента драки, причиной конфликта стала игра в нарды. Артист предложил посетителю бара сыграть в нарды на 10 тысяч долларов. Мужчина ответил, что такой суммы у него нет. В результате конфликта потерпевший получил несколько ударов, у него оказался сломан нос. Он обратился в местное отделение полиции.