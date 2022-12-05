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Артист Лепс стал участником драки возле петербургского бара

Сегодня, 13:40
Певец Григорий Лепс стал участником драки, которая произошла рядом с петербургским баром. По сообщению СМИ, причиной потасовки стала игра в нарды.

Конфликт певца с посетителем бара на Московском проспекте Санкт-Петербурга произошел 2 декабря после юбилейного концерта с артистом, передает Общественная служба новостей.

По словам адвоката оппонента драки, причиной конфликта стала игра в нарды. Артист предложил посетителю бара сыграть в нарды на 10 тысяч долларов. Мужчина ответил, что такой суммы у него нет. В результате конфликта потерпевший получил несколько ударов, у него оказался сломан нос. Он обратился в местное отделение полиции.

Ранее СМИ сообщали, что артист Григорий Лепс заручился поддержкой телохранителей и подрался с одним из петербуржцев. Правоохранители начали проверку по факту драки.

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