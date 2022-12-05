Артист Лепс стал участником драки возле петербургского бара

Конфликт певца с посетителем бара на Московском проспекте Санкт-Петербурга произошел 2 декабря после юбилейного концерта с артистом, передает Общественная служба новостей.
По словам адвоката оппонента драки, причиной конфликта стала игра в нарды. Артист предложил посетителю бара сыграть в нарды на 10 тысяч долларов. Мужчина ответил, что такой суммы у него нет. В результате конфликта потерпевший получил несколько ударов, у него оказался сломан нос. Он обратился в местное отделение полиции.
Ранее СМИ сообщали, что артист Григорий Лепс заручился поддержкой телохранителей и подрался с одним из петербуржцев. Правоохранители начали проверку по факту драки.