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Антон Маликов покинул пост главного редактора омского новостного портала Город55

Сегодня, 12:16
Фото: 1MI
Имя нового главного редактора пока неизвестно.

Главный редактор омского сетевого издания Город55 Антон Маликов сегодня, 5 декабря, покинул свой пост.

Эту должность омский журналист занял в марте 2020 года, за несколько недель до начала пандемии коронавируса. До этого он работал в проекте «Городовой», журнале Nota bene, а также в информагенстве «Омск Здесь». Перед назначением в Город55 он работал в газете «Четверг», из них полтора года в должности главного редактора.

Предшественницей Антона Маликова на посту главного редактора Города55 была Ирина Любых. Имя нового главного редактора новостного портала пока не раскрывается.

#Общество#Новости#Омская область#Увольнение#Главный редактор
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