Антон Маликов покинул пост главного редактора омского новостного портала Город55

Главный редактор омского сетевого издания Город55 Антон Маликов сегодня, 5 декабря, покинул свой пост.
Эту должность омский журналист занял в марте 2020 года, за несколько недель до начала пандемии коронавируса. До этого он работал в проекте «Городовой», журнале Nota bene, а также в информагенстве «Омск Здесь». Перед назначением в Город55 он работал в газете «Четверг», из них полтора года в должности главного редактора.
Предшественницей Антона Маликова на посту главного редактора Города55 была Ирина Любых. Имя нового главного редактора новостного портала пока не раскрывается.