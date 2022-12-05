Антон Маликов покинул пост главного редактора омского новостного портала Город55

Эту должность омский журналист занял в марте 2020 года, за несколько недель до начала пандемии коронавируса. До этого он работал в проекте «Городовой», журнале Nota bene, а также в информагенстве «Омск Здесь». Перед назначением в Город55 он работал в газете «Четверг», из них полтора года в должности главного редактора.