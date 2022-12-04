Цепочка неудач. Шлеменко проиграл в бою с Исмаиловым

3 декабря в Екатеринбурге прошел турнир RCC 13. Главным поединком вечера стал бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова. Спортсмены провели все пять раундов. Судьи единогласно отдали победу сопернику омича.
После встречи Шлеменко опубликовал обращение к болельщикам, в котором поблагодарил всех за поддержку. Также рассказал, что в ходе боя Исмаилов разбил ему лицо. «Не будем падать духом», — подытожил омский боец смешанного стиля.
Напомним, поединок должен был пройти в августе. Бой перенесли из-за состояния здоровья Магомеда Исмаилова. Тогда Шлеменко сразился с сербом Александром Иличем. Проиграл нокаутом на 20 секунде первого раунда. В сентябре омич вышел против бразильца Клебера Соуза. Встреча завершилась вничью.