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Цепочка неудач. Шлеменко проиграл в бою с Исмаиловым

Сегодня, 07:06
Фото: ТАСС
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Омич Александр Шлеменко проиграл Магомеду Исмаилову

Победу определяли судейским решением.

3 декабря в Екатеринбурге прошел турнир RCC 13. Главным поединком вечера стал бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова. Спортсмены провели все пять раундов. Судьи единогласно отдали победу сопернику омича.

После встречи Шлеменко опубликовал обращение к болельщикам, в котором поблагодарил всех за поддержку. Также рассказал, что в ходе боя Исмаилов разбил ему лицо. «Не будем падать духом», — подытожил омский боец смешанного стиля.

Напомним, поединок должен был пройти в августе. Бой перенесли из-за состояния здоровья Магомеда Исмаилова. Тогда Шлеменко сразился с сербом Александром Иличем. Проиграл нокаутом на 20 секунде первого раунда. В сентябре омич вышел против бразильца Клебера Соуза. Встреча завершилась вничью.

#Спорт#Новости#Омск#Екатеринбург#Александр Шлеменко#Бой#Бои ММА
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