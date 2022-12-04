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Странная смерть, крушение памятника, жуткие выбросы. Новости воскресного Омска

Сегодня, 14:00
Фото: 1MI
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События, которые нельзя пропустить.

Омич неожиданно умер во дворе дома

Соседи видели происходящее в окно: мужчина вел себя странно и умер. Мы рассказали историю глазами очевидцев и привели официальные данные от полиции:

«Упал в конвульсиях». В омском дворе обнаружили труп мужчины
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Вандалы разрушили памятник омским влюбленным

Вечно молодая пара теперь не радует глаз прохожих. Неизвестные разрушили важный элемент скульптуры «Встреча». Делом займутся правоохранители, восстановлением — мэрия (но это не точно). Подробности:

Полиция займется вандалами, которые разгромили памятник влюбленным в Омске
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Жуткие выбросы накрыли Омск

Казалось бы, зимой и окна не открыть, и по морозу долго не гулять. Но омичи продолжают жаловаться на ужасный запах. Может, дело не в горожанах? Город55 выяснил, какие вредные вещества отравляли нас всех в выходные:

«Глаза на лоб лезут». В Омске выявлены превышения сразу трех вредных веществ
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#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Выбросы#Вандалы#Смерть
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