Странная смерть, крушение памятника, жуткие выбросы. Новости воскресного Омска

Соседи видели происходящее в окно: мужчина вел себя странно и умер. Мы рассказали историю глазами очевидцев и привели официальные данные от полиции:
Вечно молодая пара теперь не радует глаз прохожих. Неизвестные разрушили важный элемент скульптуры «Встреча». Делом займутся правоохранители, восстановлением — мэрия (но это не точно). Подробности:
Казалось бы, зимой и окна не открыть, и по морозу долго не гулять. Но омичи продолжают жаловаться на ужасный запах. Может, дело не в горожанах? Город55 выяснил, какие вредные вещества отравляли нас всех в выходные: