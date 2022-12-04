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Слабый ветер и гололед. Какая погода ждет омичей на грядущей неделе

Сегодня, 08:37
Фото: 1MI
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В Омске похолодает до -29 градусов

Гидрометцентр предвещает ночные морозы.

Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Новая неделя начнется с -12…-17 градусов днем. Омичей предупреждают о гололедице на дорогах. Ветер будет слабый.

В ночь на вторник при прояснении резко похолодает до -29. В первой половине недели осадков не ожидается. Днем 6 декабря столбик термометра не опустится ниже -18 градусов. Порывы ветра достигнут 7 метров в секунду.

В среду прогнозируется -13…-18. Гололедица сохранится. Ветер от 3 до 8 метров в секунду.

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Фото: Обь-Иртышкое УГМС

Отметим, в Обь-Иртышском УГМС погоду по 4 декабря называют аномально холодной. Сегодня до 11:00 в городе сохранялся режим неблагоприятных метеоусловий, то есть вредные примеси плохо рассеивались из-за слабого ветра.

#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Ухудшение погоды#Похолодание
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