Слабый ветер и гололед. Какая погода ждет омичей на грядущей неделе

Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Новая неделя начнется с -12…-17 градусов днем. Омичей предупреждают о гололедице на дорогах. Ветер будет слабый.
В ночь на вторник при прояснении резко похолодает до -29. В первой половине недели осадков не ожидается. Днем 6 декабря столбик термометра не опустится ниже -18 градусов. Порывы ветра достигнут 7 метров в секунду.
В среду прогнозируется -13…-18. Гололедица сохранится. Ветер от 3 до 8 метров в секунду.
Отметим, в Обь-Иртышском УГМС погоду по 4 декабря называют аномально холодной. Сегодня до 11:00 в городе сохранялся режим неблагоприятных метеоусловий, то есть вредные примеси плохо рассеивались из-за слабого ветра.