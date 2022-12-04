Проблемы Обновления. Омских сельчан топит питьевой водой

Жители деревни Обновление Москаленского района не могут дождаться обновления водопроводной системы. Пост с жалобой опубликовали в сообществе «Аварийный Омск».
«Какой год не ремонтируют колонку. Питьевая вода уходит в землю, а нас топит», — говорят местные. К публикации приложили фотографии с места. На кадрах видно, как улицы, подворья, даже огороды покрыты слоем льда.
Пользователи в комментариях от души поиронизировали на тему бесплатного катка. А вот дельных советов было мало. Сельчанам порекомендовали обратиться в «Омскоблводопровод».