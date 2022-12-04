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Проблемы Обновления. Омских сельчан топит питьевой водой

Сегодня, 09:52
Фото: 1MI
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Жители омской деревни пожаловались на масштабный потоп

Местные не могут добиться ремонта несколько лет.

Жители деревни Обновление Москаленского района не могут дождаться обновления водопроводной системы. Пост с жалобой опубликовали в сообществе «Аварийный Омск».

«Какой год не ремонтируют колонку. Питьевая вода уходит в землю, а нас топит», — говорят местные. К публикации приложили фотографии с места. На кадрах видно, как улицы, подворья, даже огороды покрыты слоем льда.

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Фото: скриншот паблика Аварийный Омск

Пользователи в комментариях от души поиронизировали на тему бесплатного катка. А вот дельных советов было мало. Сельчанам порекомендовали обратиться в «Омскоблводопровод».

#Происшествия#Общество#Новости#Омская область#Москаленский район#Жалобы#Соцсети#Вода
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