Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Полиция займется вандалами, которые разгромили памятник влюбленным в Омске

Сегодня, 06:23
Фото: 1MI
иллюстрация
Чиновники рассмотрят вариант восстановления скульптуры.

Очевидцы сообщили в соцсетях об акте вандализма. Пострадала знаменитая скульптура «Встреча» в сквере имени Врубеля. Концепция памятника состоит в том, что двое влюбленных органично вписываются в городской ландшафт, они сидят на скамейках за столиком, словно реальные горожане.

Теперь молодой человек не сидит на скамье, а «парит на полусогнутых». Фото с места событий опубликовали в сообществе «100 необычных мест Омска и Омской области».

иллюстрация
Фото: скриншот паблика 100 необычных мест Омска и Омской области

В комментариях под постом омичи осудили поступок вандалов, выразили надежду на скорое восстановление скульптуры.

Отреагировала на происшествие и мэрия Омска. Всю информацию передали в полицию. «В дальнейшем планируется проведение анализа повреждений и рассмотрение варианта восстановления разрушенных элементов скульптуры», — добавили чиновники.

#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Мэрия#Полиция#Соцсети#Памятник
Подпишитесь
Взрыв в котельной, детская смерть на пожаре, проблемы с отоплением в омских школах
Сегодня, 08:15
«Глаза на лоб лезут». В Омске выявлены превышения сразу трех вредных веществ
Сегодня, 08:58
Грядут отключения. Два округа Омска вновь останутся без воды
Сегодня, 04:26
После частичной мобилизации безработица в Омской области сократилась
Сегодня, 03:59
Дети под угрозой. Около омской школы бродят злые собаки
Вчера, 04:15