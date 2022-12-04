Полиция займется вандалами, которые разгромили памятник влюбленным в Омске

Очевидцы сообщили в соцсетях об акте вандализма. Пострадала знаменитая скульптура «Встреча» в сквере имени Врубеля. Концепция памятника состоит в том, что двое влюбленных органично вписываются в городской ландшафт, они сидят на скамейках за столиком, словно реальные горожане.