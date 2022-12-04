Отопление Шредингера. Замерзающие омичи жалуются на всеобщее бездействие

В комментариях под постом появилась настоящая инструкция для местных жителей. Знающий пользователь рассказать, что необходимо устранить течь арматуры: купить кусок трубы и вварить новый вместе прогнившего; после чего следует откачать воду. С действенным способом другие комментаторы не спорили, но возник справедливый вопрос: «Люди, которые платят за все, должны снова платить? Для этой работы есть ЖКХ, которые получают за это деньги».