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Отопление Шредингера. Замерзающие омичи жалуются на всеобщее бездействие

Сегодня, 11:12
Фото: 1MI
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Жители омских Нефтяников пожаловались на исчезающее отопление

Горожанам объяснили, как устранить поломку, но за свой счет.

Жители дома № 8 по улице Бархатовой вынужденно опубликовали пост о своей проблеме. Иначе на ситуацию никто не реагирует. Запись появилась в группе «ЧП Омск».

«Стояки шумят, отопление, если его можно так назвать, есть частично — по одной стороне подъезда жарко в квартирах, по другой — батареи еле теплые», — пишет автор. Такая обстановка на доме с 24 ноября.

Решить проблему самостоятельно пытались: вызывали слесаря, инженера, звонили в управляющую компанию, обращались в Госжилинспекцию, писали в прокуратуру. Однако из продвижений лишь редкие визиты специалистов и составление актов обследования. По крайней мере, так утверждают местные жители.

К посту приложены видеозаписи. Оператор рассказывает, что подвал дома затоплен сантиметров на 20. Наличие воды подтверждают кадры. На крыше скапливается конденсат, от чего возможна сырость.

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Фото: скриншот паблика ЧП Омск

В комментариях под постом появилась настоящая инструкция для местных жителей. Знающий пользователь рассказать, что необходимо устранить течь арматуры: купить кусок трубы и вварить новый вместе прогнившего; после чего следует откачать воду. С действенным способом другие комментаторы не спорили, но возник справедливый вопрос: «Люди, которые платят за все, должны снова платить? Для этой работы есть ЖКХ, которые получают за это деньги».

#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Жалобы#Соцсети#Отопление
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