Отопление Шредингера. Замерзающие омичи жалуются на всеобщее бездействие

Жители дома № 8 по улице Бархатовой вынужденно опубликовали пост о своей проблеме. Иначе на ситуацию никто не реагирует. Запись появилась в группе «ЧП Омск».
«Стояки шумят, отопление, если его можно так назвать, есть частично — по одной стороне подъезда жарко в квартирах, по другой — батареи еле теплые», — пишет автор. Такая обстановка на доме с 24 ноября.
Решить проблему самостоятельно пытались: вызывали слесаря, инженера, звонили в управляющую компанию, обращались в Госжилинспекцию, писали в прокуратуру. Однако из продвижений лишь редкие визиты специалистов и составление актов обследования. По крайней мере, так утверждают местные жители.
К посту приложены видеозаписи. Оператор рассказывает, что подвал дома затоплен сантиметров на 20. Наличие воды подтверждают кадры. На крыше скапливается конденсат, от чего возможна сырость.
В комментариях под постом появилась настоящая инструкция для местных жителей. Знающий пользователь рассказать, что необходимо устранить течь арматуры: купить кусок трубы и вварить новый вместе прогнившего; после чего следует откачать воду. С действенным способом другие комментаторы не спорили, но возник справедливый вопрос: «Люди, которые платят за все, должны снова платить? Для этой работы есть ЖКХ, которые получают за это деньги».