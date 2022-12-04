Омский «Парфюм-Лидер» открыл магазин в Москве

Напомним, «Парфюм-Лидер» основал омский бизнесмен Андрей Коровин в 2004 году. Впервые сеть заработала в других регионах 13 лет назад. Сегодня в сети более 350 точек. Владелец также развивает торговую сеть «Марафет».