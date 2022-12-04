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Омский «Парфюм-Лидер» открыл магазин в Москве

Сегодня, 03:39
Фото: 1MI
иллюстрация
В столице уже работает филиал этой торговой сети.

Новая точка магазина «Парфюм-Лидер» открылась в Москве 28 ноября по адресу улица Ленинская Слобода, 26. Об этом сообщается в официальной группе сети во «ВКонтакте».

Отметим, это не первая столичная точка омского бренда. «PL Азия», входящий в торговую сеть, также работает в ТЦ «Галерея Водолей» на Ореховом бульваре, 15. Более того продажа открыта в пригороде: Зеленоград, Московский, Троицк, Щербинка.

Напомним, «Парфюм-Лидер» основал омский бизнесмен Андрей Коровин в 2004 году. Впервые сеть заработала в других регионах 13 лет назад. Сегодня в сети более 350 точек. Владелец также развивает торговую сеть «Марафет».

#Общество#Экономика#Новости#Омск#Москва#Бизнес#Магазин
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