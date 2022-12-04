Омский «Авангард» на домашнем льду разгромил «Трактор»

В воскресенье, 4 декабря, на льду G-Drive Арены омский «Авангард» принимал челябинский «Трактор». Встреча закончилась со счетом 5:1 в пользу омичей.
Первый гол в этой встрече на счету омичей, – на 17-й минуте первого периода Арсений Грицюк реализовал большинство с передачи Семена Чистякова и Сергея Толчинского. Однако уже через две минуты свое большинство реализовали челябинцы. Отличился Антон Бурдасов, которому ассистировали Роб Хэмилтон и Алексей Бывальцев. Со счетом 1:1 команды и ушли на первый перерыв.
Во втором периоде на 6-й минуте Павел Дедунов вновь вывел омичей вперед. Голевая передача на счету Никиты Михайлова. Под занавес второй двадцатиминутки «ястребы» оформили два быстрых гола. Сначала Рид Буше реализовал большинство при помощи Кристиана Яроша и Владимир Ткачев, а через минуту Арсений Грицюк оформил дубль. В ассистенты к нему записали Сергея Толчинского и Федора Белякова.
После четырех пропущенных шайб «Трактор» сменил вратаря, однако хоть как-то изменить игру это не помогло: на 1-й минуте третьего периода Рид Буше реализовал еще одно большинство «Авангарда» с передачи Корбэна Найта, и, тем самым, как и Грицюк оформил дубль.
Таким образом «ястребы» празднуют победу со счетом 5:1, а «Трактор» терпит пятое поражение подряд. Следующую игру «Авангард» также проведет дома встречей с «Салават Юлаевым» 6 декабря.