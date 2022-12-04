Омский «Авангард» на домашнем льду разгромил «Трактор»

Первый гол в этой встрече на счету омичей, – на 17-й минуте первого периода Арсений Грицюк реализовал большинство с передачи Семена Чистякова и Сергея Толчинского. Однако уже через две минуты свое большинство реализовали челябинцы. Отличился Антон Бурдасов, которому ассистировали Роб Хэмилтон и Алексей Бывальцев. Со счетом 1:1 команды и ушли на первый перерыв.