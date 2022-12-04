Омская полиция объявила в розыск мужчину за истязание собаки

Омская полиция объявила в розыск неизвестного мужчину. Его подозревают в совершении противоправных действий, говорится в официальном сообщении правоохранителей.
Мужчина средних лет в темной куртке с капюшоном и черной сумкой через плечо орудовал в Советском округе. Под постом полиции в аккаунте областного УМВД омичи сами раскрыли детали преступления. Предполагается, что неизвестный нанес ножевое ранение собаке. Сказано, что пса удалось спасти.
В официальном посте опубликован снимок разыскиваемого. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам 79-35-02 или 102. Конфиденциальность гарантируется.