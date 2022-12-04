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Неприятное послевкусие. Обед омички завершился в полиции

Сегодня, 05:06
Фото: 1MI
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Омичка села пообедать и лишилась сумки на 40 тыс руб

Идет розыск подозреваемого в краже

Полиция разыскивает подозреваемого в краже. С заявлением обратилась 48-летняя омичка. Рассказала, что пришла пообедать в кафе на улице Заозерная, сумку повесила на спинку стула. Женщина отлучилась на несколько минут, когда вернулась, имущества уже не было. Сумма ущерба — 40 тысяч рублей.

Правоохранители опросили персонал, изучили записи с камер видеонаблюдения. На кадрах обнаружили мужчину, возможно, он причастен к краже.

Кадр с подозреваемым опубликовали в официальном аккаунте омской полиции. Всех, кто имеет какую-либо информацию, просят сообщить по телефонам: 79-35-02, 8-904-325-36-43 или 02.

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Фото: УМВД России по Омской области
#Происшествия#Новости#Омск#Кража#Полиция#Розыск
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