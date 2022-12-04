Неприятное послевкусие. Обед омички завершился в полиции

Полиция разыскивает подозреваемого в краже. С заявлением обратилась 48-летняя омичка. Рассказала, что пришла пообедать в кафе на улице Заозерная, сумку повесила на спинку стула. Женщина отлучилась на несколько минут, когда вернулась, имущества уже не было. Сумма ущерба — 40 тысяч рублей.
Правоохранители опросили персонал, изучили записи с камер видеонаблюдения. На кадрах обнаружили мужчину, возможно, он причастен к краже.
Кадр с подозреваемым опубликовали в официальном аккаунте омской полиции. Всех, кто имеет какую-либо информацию, просят сообщить по телефонам: 79-35-02, 8-904-325-36-43 или 02.