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Миссия: спасти «пушистиков». Омичи хотят вызволить запертых в подвале кошек

Сегодня, 10:50
Фото: 1MI
иллюстрация

В подвале дома в Омске на зиму заперли кошек

Неравнодушные омичи посоветовали несколько способов.

Обеспокоенные жители Нефтяников ведут борьбу за жизнь кошек в подвале. Ситуацию придали огласке в паблике «ЧП Омск». Омичка из дома № 98а по проспекту Мира рассказала, как животных заперли в подвале.

«Управляющая компания отказывается открывать подвалы. Данные действия противоречат законам», — говорится в публикации.

Женщина просит совета у горожан: что сделать, чтобы спасти «пушистиков»? В комментариях откликнулись неравнодушные омичи. Местным посоветовали еще раз обратиться к жилищникам, но на этот раз пояснить, что за жесткое обращение с животными есть законное наказание. Также предлагали действовать народными методами, однако есть и закон о порче имущества.

Пользователи сети поделились успешными примерами обращения с кошками зимой: «У нас специально один вход оставили, поэтому в нашем доме мышей нет». Свою историю поведали и те, кто пережил печальный опыт: «В нашем доме отравили кошек в подвале. Через некоторое время невозможно стало зайти в подъезд, в квартирах на первых этажах был трупный запах».

#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Жалобы#Соцсети#Животные#Кошки
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