Миссия: спасти «пушистиков». Омичи хотят вызволить запертых в подвале кошек

Женщина просит совета у горожан: что сделать, чтобы спасти «пушистиков»? В комментариях откликнулись неравнодушные омичи. Местным посоветовали еще раз обратиться к жилищникам, но на этот раз пояснить, что за жесткое обращение с животными есть законное наказание. Также предлагали действовать народными методами, однако есть и закон о порче имущества.