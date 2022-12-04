Миссия: спасти «пушистиков». Омичи хотят вызволить запертых в подвале кошек

Обеспокоенные жители Нефтяников ведут борьбу за жизнь кошек в подвале. Ситуацию придали огласке в паблике «ЧП Омск». Омичка из дома № 98а по проспекту Мира рассказала, как животных заперли в подвале.
«Управляющая компания отказывается открывать подвалы. Данные действия противоречат законам», — говорится в публикации.
Женщина просит совета у горожан: что сделать, чтобы спасти «пушистиков»? В комментариях откликнулись неравнодушные омичи. Местным посоветовали еще раз обратиться к жилищникам, но на этот раз пояснить, что за жесткое обращение с животными есть законное наказание. Также предлагали действовать народными методами, однако есть и закон о порче имущества.
Пользователи сети поделились успешными примерами обращения с кошками зимой: «У нас специально один вход оставили, поэтому в нашем доме мышей нет». Свою историю поведали и те, кто пережил печальный опыт: «В нашем доме отравили кошек в подвале. Через некоторое время невозможно стало зайти в подъезд, в квартирах на первых этажах был трупный запах».