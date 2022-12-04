«Глаза на лоб лезут». В Омске выявлены превышения сразу трех вредных веществ

С вечера 3 декабря до момента публикации омичи жалуются на жуткие запахи в разных частях города. Десятки обращений опубликованы в сообществе «Дыши! Омск». Как выяснилось, жители переживают не зря.
Горожане рассказывают о выбросах на улицах Орджоникидзе, Пригородная, Красный Путь, Нефтезаводская, Набережная, Лукашевича, Волочаевская, на набережной Тухачевского, в районах библиотеки Пушкина, Городка Водников, кинотеатра «Галактика», телевизионного завода, в Амуре, на Левом берегу.
Омичи говорят о разных запахах: гарь, газ, кислота, жженная резина. Некоторые сообщали о едкой дымке в воздухе.
«Невозможно проветрить квартиру, на улице находиться невозможно», — пишут пользователи в сети. «Травит так, что глаза на лоб лезут», — эмоционально описал свои ощущения один из местных жителей. «Настоящая газовая камера», — придумывают метафоры омичи.
Отметим, с вечера 3 декабря до 11:00 4 декабря в Омске синоптики объявили режим «черного неба», иначе — НМУ (неблагоприятные метеоусловия). Это период, когда вредные примести в воздухе рассеиваются плохо. Традиционное время для жалоб на выбросы.
Город55 обратился за информацией в региональное минприроды. «На автоматизированных постах наблюдений превышений ПДК по измеряемым показателям не зафиксировано», — говорится в комментарии.
Однако массовые жалобы горожан повлияли на работу служб. Передвижная лаборатория отправлялась в Кировский округ. Пробы отобрали по адресу улица Перелета, 1. Выявлено: содержание сероводорода — 1,2 ПДК (предельно допустимая концентрация); оксида азота — 1,3 ПДК; диоксида азота — 1,8 ПДК.
Всю информацию о превышениях профильное ведомство направило в Роспотребнадзор, Роспотребнадзор и Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру.
Напомним, ранее мы публиковали актуальный прогноз погоды на ближайшие дни. Вновь ожидаются слабый ветер и отсутствие осадков.