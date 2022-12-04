«Глаза на лоб лезут». В Омске выявлены превышения сразу трех вредных веществ

Отметим, с вечера 3 декабря до 11:00 4 декабря в Омске синоптики объявили режим «черного неба», иначе — НМУ (неблагоприятные метеоусловия). Это период, когда вредные примести в воздухе рассеиваются плохо. Традиционное время для жалоб на выбросы.