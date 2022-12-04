«Двойное предательство». Омичи бросили ездовых собак древнейшей породы

В конце октября омичи то и дело видели массивного пса на улицах, он одиноко бродил, не был агрессивен. Отловить его удалось на улице Тюленина. Собака была голодная и уставшая. К слову, спасителем оказался известный омич Константин Удин, он помогает животным. Ранее буквально вытащил с того света собственную собаку, хаски по имени Джек. У питомца обнаружили рак, пришлось ампутировать лапку и проводить дорогостоящее лечение.