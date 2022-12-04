«Двойное предательство». Омичи бросили ездовых собак древнейшей породы

«Собака, пережившая двойное предательство» — так описали неравнодушные омичи пса породы маламут. Городу55 рассказали историю скитаний собаки.
В конце октября омичи то и дело видели массивного пса на улицах, он одиноко бродил, не был агрессивен. Отловить его удалось на улице Тюленина. Собака была голодная и уставшая. К слову, спасителем оказался известный омич Константин Удин, он помогает животным. Ранее буквально вытащил с того света собственную собаку, хаски по имени Джек. У питомца обнаружили рак, пришлось ампутировать лапку и проводить дорогостоящее лечение.
Омские зоозащитники выяснили, откуда на улицах Омска взялся маламут. Пес жил в поселке Ростовка Омского района. В город животное привезла заводчица и, предполагают волонтеры, бросила.
Маламута уже пытались пристроить в семью, но тщетно. Сейчас пес находится в приюте в селе Сосновка. Он прошел необходимые процедуры, вакцинацию. Ему ищут новых хозяев.
Удивительно, но в похожей ситуации оказалась и самка породы маламут. Ее омичи подобрали на трассе у поселка Ракитинка. Зоозащитница забрала собаку на временную передержку, но оставить навсегда не может. Через соцсети неравнодушные жители региона сумели пристроить животное.
«Собаки адекватные, добрые, контактные и здоровые. Маламутам, как и хаски, не свойственна агрессия. Но в отличие от хаски, они не настолько активны, собаки в два раза крупнее. На цепь их сажать нельзя, иначе потом ваша собака с ней и будет гулять по окрестностям. <…> Вы должны осознавать, что собакам требуется уход и любовь. Это не игрушка, от которой потом можно отказаться. Хочу сразу предупредить, к подбору хозяев мы отнесёмся строго», — предупредил Константин Удин.