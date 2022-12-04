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Бизнес «в плюс». Названы самые прибыльные сферы в Омской области

Сегодня, 07:52
Фото: 1MI
иллюстрация

148 омских компаний работают в убыток

Стало известно, сколько заработали омские организации, а сколько ушло «в минус».

Омские статистики подвели финансовые итоги первых девяти месяцев 2022 года. Местные организации получили положительный сальдированный результат — 51,5 миллиардов рублей. Это на 9,5% больше, чем годом ранее.

347 омских предприятий оказались прибыльными, то есть примерно 70% компаний работают «в плюс». Общий размер их прибыли — свыше 58 миллиардов рублей. Это тоже выше прошлогодних показателей.

Наиболее успешны обрабатывающие производства, организации сферы транспортировки и хранения, торговый бизнес, фирмы по ремонту транспортных средств.

А вот 148 организаций за указанный период работали себе в убыток. Общая сумма — 6,8 миллиарда рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года размер убытков тоже увеличился, как и доля компаний «в минусе».

#Экономика#Новости#Омск#Омская область#Статистика#Омскстат
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