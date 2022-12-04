Бизнес «в плюс». Названы самые прибыльные сферы в Омской области

Омские статистики подвели финансовые итоги первых девяти месяцев 2022 года. Местные организации получили положительный сальдированный результат — 51,5 миллиардов рублей. Это на 9,5% больше, чем годом ранее.
347 омских предприятий оказались прибыльными, то есть примерно 70% компаний работают «в плюс». Общий размер их прибыли — свыше 58 миллиардов рублей. Это тоже выше прошлогодних показателей.
Наиболее успешны обрабатывающие производства, организации сферы транспортировки и хранения, торговый бизнес, фирмы по ремонту транспортных средств.
А вот 148 организаций за указанный период работали себе в убыток. Общая сумма — 6,8 миллиарда рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года размер убытков тоже увеличился, как и доля компаний «в минусе».