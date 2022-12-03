В Омской области водитель сбил женщину и скрылся

2 декабря, в селе Лузино Омского района, водитель, предположительно управляющий автомобилем Hyundai Solaris белого цвета, двигался по улице Майорова со стороны дома 25, в направлении улицы Гагарина. При повороте налево, на перекрестке у дома 18, он наехал на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места происшествия.