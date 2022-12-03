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В Омской области водитель сбил женщину и скрылся

Сегодня, 08:52
Фото: 1MI
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Полиция объявила в розыск водителя, скрывшегося с места ДТП.

По сообщению УГИБДД УМВД России по Омской области, разыскивается водитель, скрывшийся с места ДТП.

2 декабря, в селе Лузино Омского района, водитель, предположительно управляющий автомобилем Hyundai Solaris белого цвета, двигался по улице Майорова со стороны дома 25, в направлении улицы Гагарина. При повороте налево, на перекрестке у дома 18, он наехал на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места происшествия.

В результате аварии, 43-летняя женщина обратилась в больницу.

В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности водителя.

#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омская область#Омский район#ГИБДД#ДТП#ДТП с пострадавшими#Розыск
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