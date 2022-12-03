Смертельное ДТП. В результате аварии на омской трассе погиб мужчина

По сообщению УМВД России по Омской области, на трассе Челябинск-Новосибирск произошло ДТП.
Предварительно установлено, что 44-летний мужчина за рулем автомобиля, управляя автомобилем Toyota, следовал по трассе со стороны Омска в направлении Исилькуля.
При совершении обгона, он столкнулся с автомобилем ВАЗ, за рулем которого был 40-летний мужчина, поворачивающий налево. В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте.
В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.