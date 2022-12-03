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Смертельное ДТП. В результате аварии на омской трассе погиб мужчина

Сегодня, 13:34
Фото: УМВД России по Омской области

На омской трассе произошло смертельное ДТП

40-летний мужчина скончался на месте.

По сообщению УМВД России по Омской области, на трассе Челябинск-Новосибирск произошло ДТП.

Предварительно установлено, что 44-летний мужчина за рулем автомобиля, управляя автомобилем Toyota, следовал по трассе со стороны Омска в направлении Исилькуля.

При совершении обгона, он столкнулся с автомобилем ВАЗ, за рулем которого был 40-летний мужчина, поворачивающий налево. В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте.

В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

Фото: УМВД России по Омской области
#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омская область#Транспорт#Смертельное ДТП#ДТП с погибшим#Трасса
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