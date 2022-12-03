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Смертельная авария, погибший на пожаре ребенок и взрыв. Тяжелый выходной день в Омске

Сегодня, 14:01
Фото: Город55
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Итоги субботы.

Новость № 1. На трассе Челябинск-Новосибирск произошло смертельное ДТП. При совершении обгона, водитель автомобиля Toyota столкнулся с автомобилем ВАЗ, который поворачивал налево. В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте.

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Новость № 2. Сегодня утром, в частном доме Омска произошел пожар. Возможной причиной пожара могло стать замыкание электрической проводки. Из горящего дома родители смогли вынести только двухлетнего ребенка, а шестилетнего ребенка, который был на втором этаже, спасти не удалось. В настоящее время следователи и прокуратура проводят проверку.

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Новость № 3. Сегодня в Марьяновском районе взорвался паровой котел в школьной котельной. В результате взрыва, пострадал 60-летний оператор котельной. Мужчину доставили в больницу. В настоящий момент ситуация находится на контроле различных ведомств.

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