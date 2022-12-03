Омским работникам агропромышленного производства подарили 16 автомобилей

По сообщению омского Правительства, передовикам агропромышленного производства вручили 16 автомобилей Lada Granta. Награждение, приуроченное к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Омской области, прошло в музыкальном театре.
Омских агрономов поздравил первый заместитель председателя регионального кабинета министров Валерий Бойко.
«В этом году мы отмечаем 200-летие Омской области. И все это время она была и остается аграрным регионом. Наша область не избалована хорошей погодой и небогата черноземом. И тем не менее вашими стараниями мы входим в тройку лидеров Сибири по производству сельхозпродукции на душу населения», — выступил с торжественной речью Валерий Бойко.
В 2022 году экспорт омской сельхозпродукции вырос почти на 23,1%.