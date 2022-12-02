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Загробный беспредел. Работник ритуального салона похитил около миллиона рублей

Сегодня, 10:00
Фото: 1MI
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Сотрудник ритуального салона воровал деньги у начальника и обманывал клиентов

Омич скрывал часть заключенных договоров от своего начальника, а деньги забирал себе. Таким образом, он похитил 800 тыс рублей.

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию обратился владелец ритуального агентства, который рассказал, что у него похитил деньги собственный сотрудник.

Началось все с того, что на электронную почту директора стали поступать сообщения от недовольных клиентов, которые жаловались, что их заказами никто не занимается. Кроме того, с момента прихода нового сотрудника значительно сократилось количество заявок.

Тогда индивидуальный предприниматель насторожился и уличил в обмане своего работника — приемщика заказов. Выяснилось, что часть заключенных договоров он скрывал, а деньги забирал себе. Таким образом, работник похитил 800 тыс рублей.

Когда сотрудника разоблачили, он согласился работать в счет погашения долга, но спустя два дня не вышел на смену, отключил телефон и перестал выходить на связь.

Также выяснилось, что 31-летний подозреваемый в течение года выписывал наряд-заказы на выполнение работ. Один экземпляр отдавал клиенту, а другой оставлял в офисе. Затем мужчина уничтожал эти документы, а присвоенные деньги тратил на развлечения.

Сумма заказа составляла от 15 до 40 тыс рублей, при этом 20 заявок работник так и не выполнил.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омск#Уголовное дело#Кража#Ритуальные услуги#Обман
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