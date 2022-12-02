Выяснилось, какие авиакомпании оказались самыми непунктуальными в ноябре

Без задержек в ноябре вылетали только авиакомпании «Ямал» и «СмартАвиа». Авиакомпании «Красавиа», «Нордстар» и «Сибирь» задержали от 16,7% до 20% вылетов. «QAZAQ AIR», «Ред Вингс» и «ЮТэйр» — от 23,5% до 28,4%.