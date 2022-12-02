Выяснилось, какие авиакомпании оказались самыми непунктуальными в ноябре

Омский аэропорт обнародовал данные регулярности полетов за ноябрь 2022 года. В рейтинг вошли 18 авиакомпаний.
Без задержек в ноябре вылетали только авиакомпании «Ямал» и «СмартАвиа». Авиакомпании «Красавиа», «Нордстар» и «Сибирь» задержали от 16,7% до 20% вылетов. «QAZAQ AIR», «Ред Вингс» и «ЮТэйр» — от 23,5% до 28,4%.
«ЮВТаэро», «Северный ветер», «Азимут», «Победа» и «Аэрофлот» задержали от 30,9% до 42,9% самолетов. С задержкой вылетела половина всех рейсов авиакомпаний «АЗУРэйр», «Uzbekistan airways» и «Россия».
Самыми непунктуальными в списке оказались авиакомпании «Икар» и «Уральские авиалинии», с задержками от 62,5% до 75% самолетов.
Напомним, вчера, произошла очередная задержка рейсов. Самолет авиакомпании «Сибирь» задержался на три с половиной часа. А вторая задержка произошла с самолетом авиакомпании «Азимут».