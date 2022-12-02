Врач: Инфаркты и инсульты могут сформироваться через год после COVID-19

По словам терапевта, чаще всего с подобными проблемами в медицинские учреждения поступают мужчины в возрасте сорока-пятидесяти лет, которые переболели коронавирусной инфекцией в тяжелой форме. Он также рассказал, что женщины нередко обращаются к врачам с жалобами на выпадение волос через год после перенесенного заболевания. Кроме того, в ряде случаев коронавирус провоцирует развитие аутоиммунных болезней.