Врач: Инфаркты и инсульты могут сформироваться через год после COVID-19

Специалист пояснил, что осложнения после перенесенного COVID-19 сопровождают человека на протяжении длительного времени. Он даже призвал рассматривать ковид как сердечно-сосудистое заболевание, поскольку он приводит к повреждениям внутренних стенок сосудов и эндотелия. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на «Лайф».
По словам терапевта, чаще всего с подобными проблемами в медицинские учреждения поступают мужчины в возрасте сорока-пятидесяти лет, которые переболели коронавирусной инфекцией в тяжелой форме. Он также рассказал, что женщины нередко обращаются к врачам с жалобами на выпадение волос через год после перенесенного заболевания. Кроме того, в ряде случаев коронавирус провоцирует развитие аутоиммунных болезней.