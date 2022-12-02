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Врач: Инфаркты и инсульты могут сформироваться через год после COVID-19

Сегодня, 12:27
Фото: 1MI
Терапевт Алексей Жито сообщил, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, рискуют получить серьезные проблемы с сердцем и сосудами — вплоть до развития инфаркта или инсульта, которые могут произойти даже спустя год после болезни.

Специалист пояснил, что осложнения после перенесенного COVID-19 сопровождают человека на протяжении длительного времени. Он даже призвал рассматривать ковид как сердечно-сосудистое заболевание, поскольку он приводит к повреждениям внутренних стенок сосудов и эндотелия. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на «Лайф».

По словам терапевта, чаще всего с подобными проблемами в медицинские учреждения поступают мужчины в возрасте сорока-пятидесяти лет, которые переболели коронавирусной инфекцией в тяжелой форме. Он также рассказал, что женщины нередко обращаются к врачам с жалобами на выпадение волос через год после перенесенного заболевания. Кроме того, в ряде случаев коронавирус провоцирует развитие аутоиммунных болезней.

#Алина Ибрагимова
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