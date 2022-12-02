В России могут начать штрафовать владельцев шумных автомобилей

Как считает депутат Московской городской думы Александр Семенников, размер штрафа должен устанавливаться с учетом возможностей владельца машины. По мнению депутата, было бы несправедливо штрафовать владельца дорогой иномарки на 500 рублей. Кроме того, как подчеркнул Семенников, более мощная машина издает соответствующий шум, и владелец такого ТС должен вести себя «более ответственно».