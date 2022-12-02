В России могут начать штрафовать владельцев шумных автомобилей

Рассмотрение проекта закона, внесенного в нижнюю палату парламента Московской городской думой, назначено на 5 декабр, пишет 360tv.ru со ссылкой на «Известия» и на заявление депутата Сергея Челиковая.
Предлагается дать регионам право самостоятельно устанавливать ответственность за нарушение покоя граждан. Штраф может составить до 30 тыс. рублей.
Как считает депутат Московской городской думы Александр Семенников, размер штрафа должен устанавливаться с учетом возможностей владельца машины. По мнению депутата, было бы несправедливо штрафовать владельца дорогой иномарки на 500 рублей. Кроме того, как подчеркнул Семенников, более мощная машина издает соответствующий шум, и владелец такого ТС должен вести себя «более ответственно».