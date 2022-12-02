В МИД РФ озвучили условия продолжения диалога с США

По словам Ермакова, еще одно важное условие — наличие на стороне США «адекватного партнера». Представитель МИД РФ отметил, что Россия никогда не отказывалась от ведения диалога с США. Для продолжения диалога, считает Ермаков, необходимо «дозревание» американской стороны до серьезного разговора «на подлинно равноправных началах и на основе готовности уважать наши интересы и не пересекать наши „красные линии“ в области безопасности», пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости».