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В МИД РФ озвучили условия продолжения диалога с США

Сегодня, 14:06
Фото: 1MI
Реальный и конструктивный диалог с США по вопросам стратегической стабильности возможен исключительно при наличии готовности американских властей не пересекать красные линии в сегменте безопасности.

Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

По словам Ермакова, еще одно важное условие — наличие на стороне США «адекватного партнера». Представитель МИД РФ отметил, что Россия никогда не отказывалась от ведения диалога с США. Для продолжения диалога, считает Ермаков, необходимо «дозревание» американской стороны до серьезного разговора «на подлинно равноправных началах и на основе готовности уважать наши интересы и не пересекать наши „красные линии“ в области безопасности», пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости».

Владимир Ермаков подчеркнул, что западные спутники, используемые Украиной, могут стать целью для России в рамках специальной военной операции. Как известно, ВСУ используют спутники системы Starlink от компании SpaceX из США, которой владеет предприниматель Илон Маск. 

#Политика
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