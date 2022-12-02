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В ГД РФ рассмотрят инициативу о генетических паспортах для детей-сирот

Сегодня, 13:43
Парламентарий Евгений Федоров выступил с инициативой о проведении обязательного генетического тестирования детям-сиротам, готовым к усыновлению. Соответствующее письмо поступило на имя министра просвещения Сергея Кравцова.

В обращении отмечается, что усыновление в рамках Семейного кодекса РФ относится к приоритетной форме устройства оставшися сиротами детей.

В то же время, детдома и будущие усыновители часто лишены возможности получения информации о биологических родителях ребенка и о возможности развития у него наследственных серьезных заболеваний, которые могут дебютировать через несколько лет, — пишет Russian.rt.com.

С учетом этих факторов депутат обратился к властям с просьбой о рассмотрении вопроса о создании системы обязательного генетического тестирования и введении генетических паспортов для тех детей, которые подлежат усыновлению.

Кроме того известно, что на рассмотрение властей было представлено предложение о наделении детей-сирот правом наследования имущества опекуна.

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