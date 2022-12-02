Шлангер: Американские политики вводят избирателей США в заблуждение насчет России

Шлангер также обратил внимание, что кандидаты не дают своим избирателям актуальную политическую информацию. Так, избирателям не известно о том, что политика США в НАТО направлена на возможную войну с Россией. Кандидаты не затрагивали темы однополярного мира и его альтернатив, никак не обсуждались вопросы сосуществования с РФ, КНР, БРИКС и другими альянсами. Избирателям рассказывают о проблемах абортов, глобальном потеплении, расах. О том, что на самом деле важно для Соединенных Штатов, простым избирателям не известно.