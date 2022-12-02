Затягивался и сам процесс подсчета. Американские общественники и политики поделились своим взглядом на происходящее в рамках пресс-конференции, которая проходила на площадке Общественной службы новостей.
О возможных фальсификациях на президентских выборах в 2020 году рассказал вице-президент центра аналитики Института Шиллера в США Харли Шлангер. Общественник отметил, что на выборах не было расследований. Это наталкивает на мысль, что фальсификации все же были.
Шлангер также обратил внимание, что кандидаты не дают своим избирателям актуальную политическую информацию. Так, избирателям не известно о том, что политика США в НАТО направлена на возможную войну с Россией. Кандидаты не затрагивали темы однополярного мира и его альтернатив, никак не обсуждались вопросы сосуществования с РФ, КНР, БРИКС и другими альянсами. Избирателям рассказывают о проблемах абортов, глобальном потеплении, расах. О том, что на самом деле важно для Соединенных Штатов, простым избирателям не известно.
Напомним, что 8 ноября в США прошли выборы в состав сената. Второй тур состоится 6 декабря. На данный момент победу одержала демократическая партия.