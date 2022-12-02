Россияне рассказали какие факторы препятствуют открытию бизнеса в РФ

Статистика выявила, что лишь 10% россиян планируют в следующем году запустить собственное дело. 65% — однозначно ответили, что не будут этого делать, колеблются — 25%, пишет INFOX.RU.
В Москве планируют заняться бизнесом 23% из положительно ответивших респондентов, в Санкт-Петербурге — 10%, на другие регионы пришлось по 6-4%.
Примечательно, что чуть более половины респондентов (51%) заявили, что ради открытия бизнеса готовы на переезд в другой город.
На вопрос, что мешает открыть собственный бизнес, 54% ответили, что нет стартового капитала; 39% посетовали на нехватку знаний и отсутствие опыта. 30% опрошенных заявили, что для старта необходимы связи, а их нет. Целых 17% респондентов считают, что они не обладают талантом, а 18% ответили, что им мешает отсутствие бизнес-идеи. Многих не поддерживают в их идеях близкие (13%), опасаются возможных рисков — 10%, и столько же боятся высокой конкуренции в их городах проживания.