Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Россияне рассказали какие факторы препятствуют открытию бизнеса в РФ

Сегодня, 15:23
Фото: pxhere.com
Сервис «Работа.ру» провел опрос и выяснил, сколько граждан в 2023 году планируют запустить свой бизнес. В исследовании приняли участие 5000 экономически активных граждан со всех регионов России.

Статистика выявила, что лишь 10% россиян планируют в следующем году запустить собственное дело. 65% — однозначно ответили, что не будут этого делать, колеблются — 25%, пишет INFOX.RU.

В Москве планируют заняться бизнесом 23% из положительно ответивших респондентов, в Санкт-Петербурге — 10%, на другие регионы пришлось по 6-4%.

Примечательно, что чуть более половины респондентов (51%) заявили, что ради открытия бизнеса готовы на переезд в другой город.

На вопрос, что мешает открыть собственный бизнес, 54% ответили, что нет стартового капитала; 39% посетовали на нехватку знаний и отсутствие опыта. 30% опрошенных заявили, что для старта необходимы связи, а их нет. Целых 17% респондентов считают, что они не обладают талантом, а 18% ответили, что им мешает отсутствие бизнес-идеи. Многих не поддерживают в их идеях близкие (13%), опасаются возможных рисков — 10%, и столько же боятся высокой конкуренции в их городах проживания.

#Общество
Подпишитесь
Срочно. В Омской области закончилось расследование дела о жутких пожарах в Называевске
Сегодня, 06:16
Умер бывший главный архитектор «Мостовика» Александр Гаценко
Вчера, 12:53
Прорвало трубу. В Омской области несколько жилых домов остались без отопления
Сегодня, 03:53
Через годы и кражи. В Омске отреставрировали Свято-Никольский Казачий собор
Сегодня, 06:42
Следы невиданных зверей. В Омской области голодные животные «атаковали» кормовые поля
Вчера, 07:58
Едва не сгоревший «Триумф» в Омске начал открываться по частям
Сегодня, 07:14