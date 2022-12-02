Ранее судимый омич сурово избил мать. 85-летнюю женщину госпитализировали

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о том, что в отдел полиции № 11 поступила информация об избиении 85-летней жительницы Центрального округа. Пенсионерку доставили в больницу. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.
Полицейские выяснили, что пенсионерку избил в собственном доме на ул. Багратиона 61-летний сын. Вечером он пришел домой пьяным и несколько раз ударил мать по голове. Причину своего поступка внятно объяснить он не смог.
Сын заснул, а пожилая омичка обратилась за помощью к соседям, те вызвали экстренные службы.
Следователи возбудили на ранее судимого омича уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По этой статье максимальное наказание — срок до 8 лет. Мужчину заключили под стражу.