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Ранее судимый омич сурово избил мать. 85-летнюю женщину госпитализировали

Сегодня, 05:59
Фото: 1MI
иллюстрация

85-летняя омичка попала в больницу с черепно-мозговой травмой после «беседы» с сыном

61-летний омич не смог внятно объяснить полиции, зачем избил пожилую маму. Сына заключили под стражу, а мать госпитализировали.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о том, что в отдел полиции № 11 поступила информация об избиении 85-летней жительницы Центрального округа. Пенсионерку доставили в больницу. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Полицейские выяснили, что пенсионерку избил в собственном доме на ул. Багратиона 61-летний сын. Вечером он пришел домой пьяным и несколько раз ударил мать по голове. Причину своего поступка внятно объяснить он не смог.

Сын заснул, а пожилая омичка обратилась за помощью к соседям, те вызвали экстренные службы.

Следователи возбудили на ранее судимого омича уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По этой статье максимальное наказание — срок до 8 лет. Мужчину заключили под стражу.

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#Омск#Происшествия#Новости#Уголовное дело#Избил мать#Пенсионерка#Дарья Зыкова
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