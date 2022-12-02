Плохо воспитали? В Омске дети нашли чужие карточки и расплатились ими в магазинах

В полицию обратилась 27-летняя жительница села Лузино. Она рассказала, что 11 ноября потеряла две банковские карты (вою и мужа), когда находилась в Омске. Вечером она вернулась домой и начала получать уведомления о списании денег. Общая сумма ущерба превысила 4 тыс рублей.
Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что по банковским картам платили дети. Они потратили деньги в супермаркетах на Левобережье. Мальчиков объявили в розыск. Родителям этих детей нужно обратиться в полицию по телефонам 79-38-02 или 8-913-602-71-06.