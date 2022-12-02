Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Плохо воспитали? В Омске дети нашли чужие карточки и расплатились ими в магазинах

Сегодня, 05:51
Фото: 1MI

В Омске объявили в розыск детей, которые расплатились чужой картой в магазине

Полиция призывает родителей детей самим обратиться в полицию. Детей объявили в розыск.

В полицию обратилась 27-летняя жительница села Лузино. Она рассказала, что 11 ноября потеряла две банковские карты (вою и мужа), когда находилась в Омске. Вечером она вернулась домой и начала получать уведомления о списании денег. Общая сумма ущерба превысила 4 тыс рублей.

Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что по банковским картам платили дети. Они потратили деньги в супермаркетах на Левобережье. Мальчиков объявили в розыск. Родителям этих детей нужно обратиться в полицию по телефонам 79-38-02 или 8-913-602-71-06.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Омский район#Дети#Розыск
Подпишитесь
Департамент образования проверит, насколько тепло в омских школах
Сегодня, 03:25
Умер бывший главный архитектор «Мостовика» Александр Гаценко
Вчера, 12:53
Прорвало трубу. В Омской области несколько жилых домов остались без отопления
Сегодня, 03:53
В Омск вернутся дожди. Погода в середине декабря обещает чудеса
Вчера, 13:00
Следы невиданных зверей. В Омской области голодные животные «атаковали» кормовые поля
Вчера, 07:58
Отказал один двигатель. В Омской области экстренно сел вертолет
Вчера, 07:49