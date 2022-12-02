Плохо воспитали? В Омске дети нашли чужие карточки и расплатились ими в магазинах

Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что по банковским картам платили дети. Они потратили деньги в супермаркетах на Левобережье. Мальчиков объявили в розыск. Родителям этих детей нужно обратиться в полицию по телефонам 79-38-02 или 8-913-602-71-06.