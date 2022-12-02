Одной из тем обсуждения на II Конгрессе молодых ученых станет генетика

Модератор отмечает, что генетические технологии не только становятся проводником в мир высоких технологий будущего, они уже прочно заняли место в нашей жизни. С использованием уже ставших рутинными генетических технологий врачи могут подтвердить или поставить диагноз, а значит — верно определить тактику ведения пациента и методы лечения его заболевания. В задачи специалистов биомедицинского сектора входит использование результатов их фундаментальных и прикладных исследований при разработке методов диагностирования болезней, лечения и наблюдения пациентов, что дает возможность сделать население в целом более здоровым и счастливым. Нет сомнений в том, что генетические технологии становятся катализатором продвижения медицины в будущее – в сторону формирования персонализированной медицины, уверена Воронцова.