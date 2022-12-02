Одной из тем обсуждения на II Конгрессе молодых ученых станет генетика

Участники обсудят работу системы медико-генетической помощи, поговорят о создании и использовании на практике генно-терапевтических лекарственных препаратов. Мероприятие направлено на обсуждение вопросов, возможностей и перспектив развития научно-медицинской отрасли, все увереннее занимающей позиции в повседневной жизни людей. В качестве модератора выступит Мария Воронцова — член президиума общероссийской общественной организации «Российская ассоциация содействия науке». Об этом информирует newstracker.ru.
Модератор отмечает, что генетические технологии не только становятся проводником в мир высоких технологий будущего, они уже прочно заняли место в нашей жизни. С использованием уже ставших рутинными генетических технологий врачи могут подтвердить или поставить диагноз, а значит — верно определить тактику ведения пациента и методы лечения его заболевания. В задачи специалистов биомедицинского сектора входит использование результатов их фундаментальных и прикладных исследований при разработке методов диагностирования болезней, лечения и наблюдения пациентов, что дает возможность сделать население в целом более здоровым и счастливым. Нет сомнений в том, что генетические технологии становятся катализатором продвижения медицины в будущее – в сторону формирования персонализированной медицины, уверена Воронцова.
II Конгресс молодых ученых продлится с 1 по 3 декабря 2022 года. Его мероприятия пройдут в парке науки и искусства «Сириус». Конгресс уже назван одним из главных событий Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации. В его программе – десятки тематических сессий, посвященных текущему положению и перспективам развития науки, исследований и образования. В числе участников II Конгресса молодых ученых присутствуют гости из более чем 40 государств мира.
Подробнее узнать о событии можно на официальном сайте: конгресс.наука.рф.
Организаторами Конгресса молодых ученых в текущем году стали: Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, Министерство науки и высшего образования РФ и Фонд Росконгресс.
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