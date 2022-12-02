Мост «починили». Жители Омской области выразили в соцсетях недовольство работой

Пресс-служба администрации Колосовского района сообщила о том, что глава района Сергей Высоцкий выезжал принимать работу. Чиновники отчитались о завершении ремонта моста через реку Оша в селе Таскатлы. Опубликовали фотографию, иллюстрирующую завершение ремонта и прием работ.
На ремонт из местного бюджета выделялось 200 тысяч рублей. И местная жительница в соцсетях опубликовала в ответ под сообщением пресс-службы свои фотографии.
«Остальную часть моста не надо ремонтировать, раз ее прикрыло снегом»? — поинтересовалась возмущенная омичка.
По омским соцсетям разлетелись фотографии девушки, омичей удивила и цена, и сама ситуация:
«200 тысяч за 2 куба досок?»; «Отремонтировали 5 метров», — писали в соцсетях жители области.
Пока Колосовская администрация на заданные вопросы никак в соцсетях не отреагировала. Будем следить за развитием событий.
Ранее мы писали о жалобах селян на жуткое состояние моста через Ошу: