Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Мост «починили». Жители Омской области выразили в соцсетях недовольство работой

Сегодня, 07:22
Фото: Пресс-служба Колосовского района

В Омской области за 200 тыс. рублей починили мост и вызвали недовольство в соцсетях

Глава Колосовского района принял работу по ремонту деревянного моста через реку Оша. Жители остались недовольны и выразили возмущение в соцсетях.

Пресс-служба администрации Колосовского района сообщила о том, что глава района Сергей Высоцкий выезжал принимать работу. Чиновники отчитались о завершении ремонта моста через реку Оша в селе Таскатлы. Опубликовали фотографию, иллюстрирующую завершение ремонта и прием работ.

На ремонт из местного бюджета выделялось 200 тысяч рублей. И местная жительница в соцсетях опубликовала в ответ под сообщением пресс-службы свои фотографии.

Фото: скриншот из официальной группы Колосовского района
«Остальную часть моста не надо ремонтировать, раз ее прикрыло снегом»? — поинтересовалась возмущенная омичка.

По омским соцсетям разлетелись фотографии девушки, омичей удивила и цена, и сама ситуация:

«200 тысяч за 2 куба досок?»; «Отремонтировали 5 метров», — писали в соцсетях жители области.

Пока Колосовская администрация на заданные вопросы никак в соцсетях не отреагировала. Будем следить за развитием событий.

Ранее мы писали о жалобах селян на жуткое состояние моста через Ошу:

«Отрезаны от цивилизации». Омичи показали аварийное состояние сельского моста
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Общество#Новости#Омская область#Колосовский район#Жалобы#Соцсети#Строительство и ремонт дорог#Ремонт моста
Подпишитесь
Срочно. В Омской области закончилось расследование дела о жутких пожарах в Называевске
Сегодня, 06:16
Умер бывший главный архитектор «Мостовика» Александр Гаценко
Вчера, 12:53
Прорвало трубу. В Омской области несколько жилых домов остались без отопления
Сегодня, 03:53
Через годы и кражи. В Омске отреставрировали Свято-Никольский Казачий собор
Сегодня, 06:42
Следы невиданных зверей. В Омской области голодные животные «атаковали» кормовые поля
Вчера, 07:58
Едва не сгоревший «Триумф» в Омске начал открываться по частям
Сегодня, 07:14