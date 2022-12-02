Московский завод зарегистрировал ветеринарный препарат для общей анестезии

По словам Овчинского, препарат уже получил непатентованное международное наименование — кетамин. Он будет выпускаться в виде раствора для инъекций и продаваться во флаконах. Препарат стал вторым ветеринарным фармацевтическим препаратом в линейке московского предприятия.
Как рассказал Владислав Овчинский, в настоящее время в регионах идет сбор заявок из ветеринарных стационаров на покупку препарата. В Министерстве торгового развития РФ будет учитывать направленные заявки для того, чтобы в перспективе рассчитывать потребности стационаров в таком препарате.
Ранее, отметил Овчинский, на российском рынке появился обезболивающий ветеринарный препарат «Трамадол» производства Московского эндокринного завода.