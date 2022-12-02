Московский завод зарегистрировал ветеринарный препарат для общей анестезии

Как рассказал Владислав Овчинский, в настоящее время в регионах идет сбор заявок из ветеринарных стационаров на покупку препарата. В Министерстве торгового развития РФ будет учитывать направленные заявки для того, чтобы в перспективе рассчитывать потребности стационаров в таком препарате.