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Московский завод зарегистрировал ветеринарный препарат для общей анестезии

Сегодня, 14:27
Фото: piqsels.com
Московский эндокринный завод, входящий в структуру ФГУП «Эндофарм», получил регистрационное удостоверение на ветеринарный аппарат, предназначенный для общей анестезии.

По словам Овчинского, препарат уже получил непатентованное международное наименование — кетамин. Он будет выпускаться в виде раствора для инъекций и продаваться во флаконах. Препарат стал вторым ветеринарным фармацевтическим препаратом в линейке московского предприятия.

Как рассказал Владислав Овчинский, в настоящее время в регионах идет сбор заявок из ветеринарных стационаров на покупку препарата. В Министерстве торгового развития РФ будет учитывать направленные заявки для того, чтобы в перспективе рассчитывать потребности стационаров в таком препарате.

Ранее, отметил Овчинский, на российском рынке появился обезболивающий ветеринарный препарат «Трамадол» производства Московского эндокринного завода.

#Наука
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