Оборудование для автоподсчета голосов то и дело выходило из строя, а сам подсчет голосов затягивался, пишет Общественная служба новостей.
Аналитик-журналист Джон Марк Дуган, который ранее служил в морской пехоте, заявил о вмешательстве американских спецслужб в выборы. По его словам, ФБР и ЦРУ фальсифицируют результаты.
Дуган напомнил, что США обвиняет РФ во вмешательстве в избирательный процесс. Однако больше всего в выборы вмешивались именно спецслужбы США.
По мнению бывшего морпеха, «нужный» результат был получен именно благодаря внедрению машин для подсчета избирательских голосов. Дуган отметил, что разбирается в программировании, поэтому смог заметить махинации на выборах. Он указал, что программное обеспечение автоматов для подсчета голосов закрыто для публичного изучения, в то время как даже у самых защищенных приложений исходный код является открытым.
Партия демократов в США контролирует все крупные технологические организации, которые используются для информационной «обработки» пользователей. С машинами для выборов происходит то же самое.
По мнению Дугана, программное обеспечение оборудования для автоподсчета голосов должно стать открытым для публичного изучения.