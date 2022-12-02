Морпех рассказал о вмешательстве спецслужб США в выборы

По мнению бывшего морпеха, «нужный» результат был получен именно благодаря внедрению машин для подсчета избирательских голосов. Дуган отметил, что разбирается в программировании, поэтому смог заметить махинации на выборах. Он указал, что программное обеспечение автоматов для подсчета голосов закрыто для публичного изучения, в то время как даже у самых защищенных приложений исходный код является открытым.