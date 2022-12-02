Минфин планирует внести изменения в стоимость вина

Об этом сообщает INFOX.RU со ссылкой на «Известия». Цена на такие алкогольные напитки может составить примерно 239 рублей.
Инициативу поддержали в бизнес-сообществе. Предприниматели также считают, что возможно установить стоимость, которая будет фиксироваться ниже минимума на шампанское. Однако, в Минфине данный механизм пока рассматривают.
На данный момент минимальная стоимость игристого вина составляет примерно 169 рублей. В Минфине уже задумываются над тем, чтобы увеличить МРЦ на игристое до 239 рублей. Эксперты утверждают, что цена на тихое вино должна соответствовать возможностям потребителей.
Тем более, что в городах алкогольные напитки итак стоят в торговых точках около 250 рублей. Ранее поступила информация, что министерство предложило установить МРЦ абсолютно на все спиртные напитки.