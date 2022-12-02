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Минфин планирует внести изменения в стоимость вина

Сегодня, 14:46
Фото: 1MI
От Минфина поступило предложение установить минимальную розничную цену (МРЦ) на, так называемые, тихие вина.

Об этом сообщает INFOX.RU со ссылкой на «Известия». Цена на такие алкогольные напитки может составить примерно 239 рублей.

Инициативу поддержали в бизнес-сообществе. Предприниматели также считают, что возможно установить стоимость, которая будет фиксироваться ниже минимума на шампанское. Однако, в Минфине данный механизм пока рассматривают.

На данный момент минимальная стоимость игристого вина составляет примерно 169 рублей. В Минфине уже задумываются над тем, чтобы увеличить МРЦ на игристое до 239 рублей. Эксперты утверждают, что цена на тихое вино должна соответствовать возможностям потребителей.

Тем более, что в городах алкогольные напитки итак стоят в торговых точках около 250 рублей. Ранее поступила информация, что министерство предложило установить МРЦ абсолютно на все спиртные напитки.

#Общество
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